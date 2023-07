Top Skor dan Jadwal Liga 1 Pekan 6 Ada Arema FC vs Barito, Persib vs Bali United Siaran Indosiar

Striker Barito Putera Murilo Mendes belum masuk dalam daftar Top Skor sementara. Berikut ini Jadwal, Klasemen dan daftar pencetak gol terbanyak atau top skor BRI Liga 1 2023/2024 ada Arema FC vs Barito Putera dan Persib vs Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah daftar pencetak gol terbanyak atau top skor BRI Liga 1 2023/2024 hingga pekan kelima kemarin.

Simak juga Jadwal Bola pekan 6 ada laga PSM Makassar vs Persik Kediri lalu Persib vs Bali United. Ada juga Arema FC vs Barito Putera.

Laga akan Siaran Langsung Indosiardan seluruhnya bisa nonton online Live Streaming Vidio.com.

Daftar Top Skor Liga 1:

Pada daftar Top Skor Liga 1 tak ada satu pun nama pemain Barito Putera yang masuk dalam daftar sementara hingga pekan kelima.

Murilo Mendes dan Gustavo Tocantins yang digadang bakal menjadi goal getter produktif masing masing baru menyumbang dua gol.

Untuk posisi teratas pencetak gol terbanyak sementara dipegang bomber Arema FC Gustavo Almeida.

Pemain anyar Arema FC asal Brasil ini sudah mengemas 7 gol.

Di susul Alex Martins dar Dewa United dengan

5 Gol.

Eks bomber Arema FC yang kini membela PSIS Carlos Fortes berada dengan 4 gol.

Disusul Fernando Rodriguez (Persis) yang juga mengemas 4 gol.

Sedang pekan keenam ini, Liga 1 menyuguhkan deretan pertandingan menarik.

Pada laga pembuka, PSM Makassar akan langsung menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora BJ Habibie.

Keduanya tentu berebut mencari poin setelah pada pekan kelima tak bisa mencuri tiga poin penuh.

Pada laga pembuka, PSM Makassar akan langsung menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora BJ Habibie.