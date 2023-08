Amuk Eks Atta Halilintar di Liga 2, FC Bekasi Sejalan Persijap, Persela dan PSMS Soal Kouta Asing

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepeninggal Atta Halilintar, klub FC Bekasi City kian serius menatap Liga 2 Indonesia demi promosi ke Liga 1.

Sejalan dengan Persijap Jepara, Persela Lamongan hingga PSMS Medan, tim yang kini diurus Putra Siregar itu kian garang di bursa transfer.

Kini, FC Bekasi City sudah menggaet pemain asing kedua.

Terbaru, ada sosok pemain asal Jepang, bernama Akihiro Suzuki.

Sebelumnya FC Bekasi sudah menggaet pemain asing Ezechiel Ndouasel, yang pernah memperkuat Persib dan Bhayangkara FC.

Ya, Ezechiel akan memiliki partner musim depan bersama pemain asal Jepang tersebut.

Dari laman Instagram FC Bekasi, klub tersebut masih merahasiakan sosok pemain tersebut.

Namun belakangan pemain asing tersebut terungkap.

"GUESS WHO? ANYONE KNOWS? SEE U #BermainDenganHati," tulis Insagram @fcbekasi, Minggu (30/7/2023).

Mengutip laman Transfermarkt, FC Bekasi sudah mendaftarkan gelandang Jepang.

Yakni Akihiro Suzuki untuk gelaran Liga 2 2023 mendatang.

Jika melihat jejak karirnya, ia merupakan gelandang serang berusia 28 tahun.

Ia didatangkan FC Bekasi, dari klub Liga Mongolia yakni FC Ulaanbaatar.

Tentunya kedatangan Akihiro Suzuki, menjadi karier pertamanya di sepakbola profesional.