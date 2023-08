Guardiola Songsong Bek Rp 1,6 T, Man City Kian Jadi Ancaman Arsenal Rebut Gelar Juara Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepertinya Manchester City kian dekat dengan bek Josko Gvardiol di Etihad Stadium.

Bahkan, gelandang anyar Manchester City, Mateo Kovacic, mengaku sudah tidak tak sabar menunggu calon rekannya itu.

Pep Guardiola sebagai pelatih Man City pun pastinya full senyum karena lini tengahnya kian solid.

Diketahui, kepindahan Josko Gvardiol dari RB Leipzig ke Manchester City di bursa transfer musim panas 2023 hampir dipastikan bakal terjadi.

Penyebabnya, transfer tersebut telah dikonfirmasi oleh pakar mercato asal Italia, Fabrizio Romano, beberapa minggu lalu.

Tak disebutkan berapa biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, kalau biaya yang disepakati sesuai dengan harga yang selama ini beredar, Gvardiol akan menjadi bek tengah termahal dalam sejarah.

Menurut kabar yang berredar, bek berusia 21 tahun disebut akan bergabung ke Man City dengan mahar sebesar 100 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun.

Menariknya, dalam pengumuman tersebut, Romano juga menambahkan kalimat "here we go" sehingga biasanya 99 persen bakal resmi dalam waktu dekat.

Kedatangan Josko Gvardiol ke Etihad Stadium pun sudah dinantikan oleh seniornya di timnas Kroasia, Mateo Kovacic.

Ia mengaku senang karena bakal satu tim dengan Gvardiol.

Menurutnya, kedatangan bek berpostur 185 cm tersebut akan membuat Man City semakin kuat.

Sebab, Kovacic menilai Gvardiol adalah sosok bek yang matang meski usianya masih muda.

Gvardiol juga mempunyai banyak pengalaman karena sudah mendapatkan tempat reguler di timnas Kroasia.