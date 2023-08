Isu Cerai dari Putri Anne Gegara Amanda Manopo Menyeruak, Arya Saloka Posting Soal Pengorbanan Ayah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keadaan rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne masih jadi sorotan. Apalagi dikaitkan dengan Amanda Manopo, lawan mainnya di Sinetron Ikatan Cinta RCTI.

Pernikahan Arya dan Anne diisukan kandas gegara orang ketiga.

Diduga, Arya terlibat cinta lokasi dengan Amanda kala membintangi sinetron Ikatan Cinta itu.

Bahkan, Arya maupun Anne sama-sama menghapus foto-foto keluarganya di instagram masing-masing.

Apalagi, Anne memutuskan membuka hijab di kala gencar diisukan sudah jadi janda.

Hingga kini rumah tangga mereka masih jadi teka-teki sebab tak kunjung ada penjelasan dari kedua pihak.

Namun, Anne kerap mengunggah sesuatu hal yang berbau kegalauan.

Sementara, baru-baru ini Arya Saloka merepost unggahan feed instagram milik akun @millionairecodess.

Unggahan itu dibagikan melalui instagram stories akun pribadinya, @arya.saloka, Senin (31/7/2023) kemarin.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Selasa (1/8/2023), Arya membagikan sebuah meme.

Meme seorang ayah yang berjuang sekuat tenaga demi kesuksesan anaknya.

Dalam meme tersebut tertulis “RESPECT YOUR FATHER, HE’S THE ONE WHO GIVES ANYTHING AND EVERYTHING FOR YOUR FUTURE”.

Tampak dalam meme itu, seorang anak kecil berseragam sekolah berjalan di atas punggung sang ayah yang membentangkan badannya di atas jurang.

Jurang antara rumah dengan masa depan.