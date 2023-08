Putri Anne Kuak Status Kini, Tabir Rumah Tangga Arya Saloka Efek Amanda Manopo di IC Dulu Tersibak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tabir rumah tangga rumah tangga artis Arya Saloka dan Putri Anne kian tersibak.

Sebelumnya, rumah tangga mereka disebut retak bahkan hancur sejak main di Sinetron Ikatan Cinta bareng Amanda Manopo.

Kini, isu perceraian Arya Saloka dan Putri Anne kian tersibak tabirnya.

Hal ini karena sejumlah konten yang dibagikan Putri Anne.

Terbaru, Putri Anne seolah mengaku tak punya pacar dalam sebuahy konten TikTok.

Hal ini sepertri dilansir dari unggahan @gosipsuperstar.id, Senin (31/7/2023).

Dalam postingan itu, Putri Anne merespons pertanyaan warganet soal kekasihnya ketika melakukan live di media sosialnya.

Kala itu, Putri Anne menegaskan statusnya tidak memiliki pacar.

Dia juga mengaku bingung dengan pernyataan warganet yang menduganya sudah punya pacar.

Seolah Putri Anne memberi sinyal kini berstatus jomblo.

"Siapa pacarnya, siapa pacarku? Nggak punya pacar, why? Gue nggak punya pacar, siapa pacar gue?" ujar Putri Anne.

Dia lantas meminta warganet untuk berhenti mengirim pesan kepada salah satu teman prianya, yang diduga sebagai kekasihnya.

Putri Anne kembali menegaskan jika hubungannya dengan pria tersebut hanya sebatas teman.

"Please guys please stop, please dong jangan DM DM tanya udah nikah atau belum, dia teman gue. Aneh banget lho, geli banget wak," katanya.