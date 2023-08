Perayaan Satu Tahun Hotel FUGO Banjarmasin, Hadirkan Promo Dimsum All You Can Eat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hotel FUGO Banjarmasin merayakan perayaan anniversary ke-1 tahun, sangatlah meriah.

Perayaan anniversary tersebut berkonsep party di Sante Caffee Fugo Hotel, Banjarmasin, Rabu (2/7/2023).

Pembukaan party dimulai dengan pelepasan balon oleh sejumlah tamu.

Turut hadir, Pemimpin Perusahaan Banjarmasin Post, A Wahyu Indriyanta, berserta lainnya.

"Selamat satu tahun Hotel Fugo, semoga jaya selalu dan semakin sukses terus," ucapnya.

Salah satu acara dalam rangkaian acara memperingati HUT ke-1 Fugo Hotel Banjarmasin, Rabu (2/8/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/MIA MAULIDYA)

Selain itu, General Manager Fugo Hotel Banjarmasin, Dono Prasetyo, mengatakan, pihaknya meluncurkam program CSR terbaru yang bertemakan We Care Batter.

Ia mengatakan dengan program baru tersebut dapat menjadi pondasi kegiatan pihaknya berfokus kepada mereka yang memerlukan bantuan.

"Dengan kepedulian ini diharapkan dapat membantu menopang kesejahteraan kemanusiaan di lingkungan sekitar," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan kunjungan tamu setelah dari Covid-19 ini bertumbuh sekitar 85 persen.

"Sejak Agustus 2022 berdirinya Fugo, Alhamdulillah kunjungan terus meningkat," ucapnya.

Suasana pada acara memperingati HUT ke-1 Fugo Hotel Banjarmasin, Rabu (2/8/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/MIA MAULIDYA)

Dan kini pihaknya pun tengah mengembangkan hotel Fugo untuk hadir pantai Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut.

"Diharapkan, hadirnya di Kabuapten Tanah Laut dapat membantu pertumbuhan perekonomian di sana," ujarnya.

Lebih lanjut, special di anniversary pihaknya menyediakan promo Dimsum AYCE, All You Can Eat, Tarifnya dibanderol Rp 250.000 per pax.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya/*)