Andil Raffi Ahmad dan Rafathar Kala Liverpool Libas Bayern Munchen 4-3, Penuhi Janji Kala Puasa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Raffi Ahmad akhirnya menepati janji pada Rafathar Malik Ahmad untuk nonton langsung Liverpool.

Ternyata, Raffi Ahmad dan Rafathar menonton laga persahabatan antar Liverpool dan Bayern Munchen, Rabu (2/8/2023) di National Stadium, Singapura.

Raffi mengabadikan momen itu lewat akun Instagram resmi @raffinagita1717.

Dalam foto tersebut, Raffi dan Rafathar duduk di bangku tribun bersama para penonton yang lain.

Raffi tampak merangkul sang putra dan keduanya tersenyum semringah ke arah kamera.

Tak cuman mengajak Rafathar, Raffi juga hadir bersama keponakan dan iparnya.

"You Never Walk Alone '@liverpoolfc' Let's Go !!!!!," tulis Raffi lewat akun Instagram pribadinya kemarin, Rabu (2/8/2023).

Momen Raffi mengajak Rafathar menyaksikan Liverpool secara langsung diketahui sudah ia janjikan sejak lama. Berkilas balik ke belakang, Rafathar pernah meminta hadiah tiket Liverpool kepada Raffi jika dirinya berhasil menunaikan ibadah puasa full 30 hari.

Liverpool Comeback dario Bayern

Liverpool menjadi korban comeback Bayern Muenchen setelah takluk dramatis akibat pertahanan rapuh yang merupakan masalah utama mereka selama pramusim.

Liverpool dan Bayern Muenchen menutup agenda uji coba pramusim di Asia dengan pertandingan menghibur berhias 7 gol.

Dalam duel di Stadion Nasional Singapura, Kallang, Rabu (2/8/2023), sang raksasa Jerman menang 4-3 melalui gol penentu di menit tambahan waktu.

Buat Liverpool, ini menyakitkan karena mereka sempat unggul 2-0 lebih dulu, lalu disamakan 2-2 saat turun minum.

The Reds kembali memimpin 3-2, tetapi dibalap lagi oleh dua gol krusial Bayern dalam 11 menit terakhir.