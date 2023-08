Wajib Latihan Kesamaptaan, Bintara Hingga Perwira Polres Tala Jalani Sit Up hingga Shuttle Run

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sejak beberapa hari lalu hingga Kamis (3/8/2023) hari ini, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalmantan Selatan (Kalsel), menjalani latihan kesampataan.

Kegiatan itu mulai pagi-pagi sekitar pukul 07.00 Wita hingga selesai. Setidaknya selama puluhan menit sesuai jumlah peserta karena tiap hari berbeda strata maupun jumlahnya.

Tempatnya yakni di Stadion Pertasi Kencana, Pelaihari, di kawasan Jalan A Syairani. Tepatnya di lintasan atletik lapangan bola dan halaman depan tribun setempat.

Pantauan di lokasi, puluhan anggota Polres Tala antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mulai dari run (lari) mengelilingi lintasan yang mengitari lapangan bola hingga shuttle run.

Sekadar diketahui, shuttle run adalah teknik latihan yang disusun untuk membangun kekuatan, kontrol, dan ketepatan gerak tubuh.

Shuttle run biasa dilakukan atlet bersama pelatihnya. Latihan shuttle run biasa dilakukan dengan lari estafet bolak-balik di lintasan lurus.

"Pertama lari keliling lapangan selama 12 menit. Lalu, pull up, sit up, push up, dan terakhir shuttle run," papar Suparman, kasubag SDM Polres Tala.

Ia menuturkan hari ini giliran anggota Polres Tala yang berpangkat bripka (brigadir kepala) yang menjalani latihan kesamaptaan. "Tiap hari beda-beda sejak dimulai Senin kemarin," jelasnya.

Pada Senin, sebutnya, peserta latihan kesamaptaan adalah anggota berpangkar brigadir dua (bripda). Selasa brigadir satu (briptu), Rabu brigadir.

"Kamis besok giliran perwira. Kemudian Senin nanti aipda dan aiptu. Selanjutnya yang belum sempat diberi kesempatan mengikuti latihan kesampataan," jelas Suparman.

Dikatakannya, latihan kesamaptaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar per semester (enam bulan). Pesertanya semua personel Polres Tala. Jumlah keseluruhan sekitar 536 orang.

Melalui latihan kesampataan tersebut diharapkan seluruh personel selalu dalam kondisi fisik yang bugar dan kuat. Pasalnya, beberapa jenis gerakan yang dijalani menggerakkan otot dan persendian penting.

Latihan kesampataan mampu meningkatkan volume oksifen (VO2max) dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)