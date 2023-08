Boy William Dituding Tak Jaga Perasaan Ayu Ting Ting, Imbas Pamer Foto Mesra Bareng Sheryl Sheinafia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Boy William dituding tak menjaga perasaan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting gegara pamer foto mesranya bareng mantan pacar, Sheryl Sheinafia.

Baru-baru ini, Boy pamerkan pertemuannya dengan salah satu mantan kekasih yang bernama Sheryl.

Boy dan Sheryl sempat berpacaran ketika keduanya terlibat dalam program acara musik televisi "Breakout". Namun belum lama menjalin asmara, mereka memilih berpisah.

Walaupun sudah putus, keduanya masih berteman baik hingga sekarang.

Setelah itu, Boy William menjalin hubungan asmara dengan Karen Vendela Hosea.

Namun, Boy kembali menelan pil pahit sebab hubungan itu kandas padahal keduanya sudah hampir menikah.

Ya, Boy sendiri dikenal sebagai sosok artis yang easy going dan banyak teman. Tak cuma dari kalangan artis pria, Boy juga dekat dengan artis perempuan.

Namun, sayangnya pertemanan Boy rupanya jadi gunjingan netter.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram pribadi sang presenter, @boywilliam17, Jumat (4/8/2023), pria yang juga beprofesi sebagai YouTuber itu mengunggah foto reuni dengan Sheryl.

Dalam foto yang dibagikan, tampak Boy pamerkan foto-foto random bersama Sheryl.

Tampak di foto itu, Boy bersikap manja dan nemplok Sheryl. Ditempel oleh Boy, Sheryl pun pamer ekspresi kocak bak ilfeel.

"Mau request lagu apa? we miss @breakoutnetofficial ... salah satu acara TV yang terbaik di saatnya... so sad it's gone. But life goes on. Love u Breakout!

Siapa yang dulu pernah suka atau jijik nonton kita! Comment di bawah, " ujar Boy William melalui caption.

Rupanya, sikap Boy yang terlalu friendly ini justru menuai kritikan. Ia malah dinilai red flag.

Boy juga dituding tak menjaga perasaan Ayu Ting Ting, perempuan yang belakangan ini sedang dekat dengannya.