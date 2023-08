Choi Siwon Datangi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Kota Jakarta, Ayah Cipung Beber Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan artis Korea, Choi Siwon dengan pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini mencuri perhatian publik.

Ya Siwon, artis K-Pop yang disebut-sebut berwajah mirip Rafathar Malik Ahmad itu datangi ibu kota Jakarta pada hari Kamis (3/8/2023) kemarin.

Kedatangan Siwon ke Jakarta ini untuk menghadiri meeting internal bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan petinggi Trans Corp.

Raffi Ahmad, ayah Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung beberkan soal rapatnya dengan Siwon melalui instagram.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan instagram sang presenter, @raffinagita1717, Jumat (4/8/2023) ia pamerkan pertemuannya dengan Siwon.

Dalam foto yang dibagikan Raffi, tampak ia dan sang istri berfoto bersama Siwon.

Siwon tampak merangkul pundak Raffi dan Nagita sembari memberikan senyuman.

Tampak, Siwon juga berfoto dengan Dony Oskaria, petinggi Trans Corp.

Selain itu, Siwon juga foto bersama Sutanto Hartono, Iman Usman dan Kaelyn Do.

Raffi Ahmad mengatakan kalau mereka baru saja rapat dengan penyanyi Mr. Simple itu.

Raffi juga mengatakan akan bertemu kembali dengan Siwon di waktu yang akan datang.

"Rush Meeting With Mr. Simple @siwonchoi

See You Soon Broo, " terang Raffi Ahmad melalui caption.

