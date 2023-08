Banua Duatlhon Challenge 2023 di Banjarbaru Kalsel Diikuti Atlet dari Eropa, Afrika dan Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan (Dispora Kalsel) menggelar kompetisi olahraga multi-cabang, bertajuk Banua Duatlhon Challenge 2023.

Event perdana dan bertaraf internasional ini akan digelar di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Sabtu (5/8/2023). Start akan dimulai pada pukul 07.00 Wita.

Duathlon adalah dwilomba multi-cabang olahraga atletik, menggabungkan dua cabang olahraga lari dan bersepeda.

Format perlombaan Banua Duatlhon Challenge 2023, dimulai dengan lari 5 km, lanjut bersepeda sejauh 30 km, dan diakhiri dengan lari sejauh 5 km lagi mencapai garis finis.

Kepala Bidamg Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Budiono, mengatakan, Banua Duatlhon Challenge 2023 digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalsel ke-73 serta HUT ke-78 RI.

Baca juga: Kontingen Peparpenas Kalimantan Selatan Raih Dua Emas Melalui Renang di Palembang

Baca juga: Bakal Sengit, Sejumlah Pereli Sebut SS2 di South Borneo Rally di Tapin Jadi Kunci Kemenangan

"Sudah ada kurang lebih sebanyak 300 perserta yang mendaftar," jelas Budiono, Jumat (4/8).

Lebih lanjut, dia membeberkan, ada beberapa atlet duathlon dari beberapa daerah di Indonesia.

"Atlet-atlet FTI Duathlon Indonesia yang terdaftar ada dari Sumatra, Tangerang, Jakarta, Bandung, Jateng, Jatim, Bali, Makasar, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Palu dan masih banyak lainnya," ungkapnya.

Tak hanya dari Indonesia , atlet-atlet dari berbagai negara di sampaikannya juga sudah terkonfirm hadir pada gelaran perdana kompetisi olahraga multi-cabang di Kalsel ini.

"Ada lima, Gentiel Gielen asal Belgia, Brice Van Der Post asal Belanda, John Simon Moynihan asal Irlandia, Abdoullah Mitiche asal Aljazair dan terakhir untuk sementara ada Ryan dari Amerika," bebernya.

Baca juga: Arema FC vs Barito Putera Live Indosiar: Usung Misi Curi 3 Poin, RD Ingatkan Ini Kepada Pemainnya

Baca juga: Arema FC vs Barito Putera Live Indosiar: Laskar Antasari Punya Catatan Buruk, Ini Harapan Suporter

Atlet Timnas Indonesia ada lima juga, yaitu Jauhari Johan, Pilon, Eva Desiana, Maharani Azhri Wahyuningtyas, dan Zahra Bulan Aprillia Putri.

Berikut beberapa kelas kategori yang dipertandingkan :

1. Junior U-14 sampai U-18 (Pelajar)

2. Men Elite U-19 Up

3. Master A U-30 s/d 39

4. Master B U-40 s/d 49

5. Master C U-50 Up

6. Women Open

7. Master Lokal Kalseltri

8. Ekshibisi Atlet Kalseltri

Baca juga: Daftar Pelatih Klub Liga 1 yang Dipecat: Aji Santoso Terbaru, Ini Sosok Penggantinya di Persebaya

Baca juga: Hasil Liga 1 Hari ini: Persija ke Puncak Klasemen Liga 1, PSS Dekati Zona Degradasi

Berikut hadiah untuk juara di setiap kategori:

- Juara I Rp 5 Juta

- Juara II Rp 4 Juta

- Juara III Rp 3 Juta

- Juara IV Rp 2 Juta

- Juara V Rp 1 Juta

Total hadiah dan doorprize senilai Rp 200 juta.

Banua Duatlhon Challenge 2023 akan dimeriahkan dengan kehadiran beberapa Influencer atau artis, yakni Kely Tandiono, Chaidir Akbar, Marisa Oetomo, Mashitha Rizka dan Febrianie Melissa.

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)