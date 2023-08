Link TV Online MUTV Live Streaming Man United vs RC Lens Bola Malam ini, Pemanasan Liga Inggris

Jersi yang akan dikenakan Andre Onana pada laga Man United vs Lens pertandingan pra-musim hari ini, Sabtu (5/8/2023). Berikut ini adalah link Live Streaming Man United vs Lens yang tayang gratis lewat TV Online MUTV mulai jam 18.45 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Live Streaming Man United vs Lens yang tayang lewat TV Online MUTV, pertandingan pra-musim hari ini, Sabtu (5/8/2023).

Saran langsung dan Live Streaming MUTV laga Manchester United vs Lens hari ini bisa ditonton mulai jam 18.45 WIB. Namun, tak ada TV lokal yang menyiarkan laga ini.

Live Stereaming Bola Man United vs Lens juga bisa ditonton melalui aplikasi mobile MU TV yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store atau App Store.

Link Live Streaming untuk menonton pertandingan Man United vs Lens bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Setelah melawan Lens, MU masih memiliki satu laga pra-musim melawan Athletic Bilbao yang berlangsung besok, Minggu 6 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

Man United sendiri akan memulai petualangannya di Liga Inggris 2023/2024 mulai pekan depan, tepatnya pada Senin (14/8/2023) dini hari WIB dengan melawan Wolverhampton Wanderers.

Menjelang laga melwan Lens di Old Trafford, Marcus Rashford membongkar transformasi Erik ten Hag di Manchester United.

Datang ke Old Trafford pada awal musim lalu, Erik ten Hag mampu membawa Manchester United berprestasi.

Manchester United mampu memenangkan trofi Piala Carabao setelah enam tahun lamanya.

Kemudian Marcus Rashford dkk finis di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dan berhak bermain di Liga Champions musim depan.

Menurut penyerang asal Inggris itu, mentalitas Erik ten Hag membuktikan segalanya.

Ketika datang, Erik hanya ingin memenangkan trofi di kejuaraan apa pun yang diikuti oleh Setan Merah.

Itulah transformasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag setelah MU paceklik gelar selama enam musim.

"Ketika Erik ten Hag datang, saya tidak mendengar dia berbicara tentang finis di empat besar, dia hanya ingin memenangkan trofi dan dia memiliki mentalitas itu," kata Rashford di The Overlap via Four Four Two.