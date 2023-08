Gaji dan Hadiah Pemenang Miss Universe Terkuak Kala Heboh Peserta Dipaksa Topless di Indonesia 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 menuai banyak hujatan.

Hal ini terjadi terkuaknya dugaan pelecehan pada para peserta Miss Universe Indonesia 2023 itu.

Ada peserta yang melapor ke polisi karena saat proses kegiatan, mereka diminta telanjang lantas difoto.

Ajang ini sebenarnya satu langkah menuju Miss Universe 2023 yang diikuti puluhan negara.

Pada Miss Universe 2022 lalu, Miss USA RBonney Gabriel jadi pemenang.

Dia dinobatkan sebagai Miss Universe ke-71 dalam kontes yang diadakan di New Orleans Morial Convention Center di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat (AS) Sabtu (14/1/2023) waktu setempat.

R'Bonney Gabriel berhasil mengalahkan kontenstan dari 84 negara.

Adapun, Miss Venezuela, Amanda Dudamel Newman menjadi runner up pertama, Miss Republik Dominika, Andreína Martínez Fournie dinobatkan sebagai runner up kedua.

Laksmi De Neefe, Puteri Indonesia 2022 yang sempat mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022 gagal lolos jajaran Top 16.

Lantas berapa gaji pemenang Miss Universe 2022?

Selain mahkota, pemenang Miss Universe 2022 juga akan mendapatkan sejumlah hadiah dan keuntungan.

Mereka yang dinobatkan sebagai Miss Universe menerima sekitar 250.000 dolar atau sekitar Rp3,7 miliar, seperti dilansir dari surat kabar Spanyol, Marca.

Mereka nantinya akan berkeliling dunia, umumnya ke negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendukung proyek-proyek seperti pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, mereka juga akan mendapatkan beasiswa, portofolio model, produk kecantikan, pakaian, sepatu, perawatan kesehatan, dan kebugaran oleh berbagai sponsor.