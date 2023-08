Berawal Hobi, Kini Adhya Priyatna Adhyamakeupartist Menata Rias Para Pesohor Tanah Air

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sederet selebritis nasional, sosialita, pejabat, pengusaha, pernah ditanganinya dalam urusan make up.

Pria satu ini memang bertangan dingin menatarias wajah orang, sehingga hasil riasannya selalu memuaskan para klien.

Sejatinya. ia seorang aparatur sipil negara yang kesehariannya berkutat dengan urusan pemerintahan di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Lantas, bagaimana, ia bisa melakoni pekerjaan sebagai make up artist?

Berikut petikan wawancara dengan Adhya Priyatna Adhyamakeupartist.

Adhya Priyatna Adhyamakeupartist saat menata rias klien. (ISTIMEWA)

BPost (BP): Siapa saja para pesohor yang pernah Anda tangani make up-nya?

- Momo Geisha, Reza Artamevia, Ussy Sulistyowati, Okky Asokawati, Annisa Tri Hafsari dan dari kalangan pejabat serta pengusaha.

BP: Apa yang menjadi konsep atau prinsip Anda dalam merias?

- Highlight your own beauty, bringing out the best in you. Tonjolkan kecantikan Anda, keluarkan yang terbaik dari diri Anda.

BP: Bagaimana awal kiprah Anda di dunia MUA (Make up Artist)?

Adhya Priyatna Adhyamakeupartist dalam pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (ISTIMEWA)

- Sejak kecil saya memang suka seni, terutama seni lukis. Jadi, makeup itu berawal dari hobi. Pada 2005 saya dipercaya salah satu vendor wedding terkenal di Kalsel, Youngki, untuk tangani pagar ayu.

Lantas, pada 2013, memutuskan konsen untuk makeup wedding.

Mengenai kompetensi di bidang makeup, saya belajar privat pada MUA nasional. yaitu Anpasuha, Slamwiyono, Olisherawati.

BP: Oya, bisa ceritakan latar belakang pendidikan Anda dan pekerjaan utama?

- Saya lulusan S1 Fakultas Hukum Unlam tahun 2008. Sempat kerja di Bank Mandiri di bagian Credit Compliance Legal Administration RCO Banjarmasin sampai 2010.

Pada 2011 saya masuk PNS dan ditempatkan di Biro Organisasi Setda Prov Kalsel sampai sekarang.

Saya juga menempuh pendidikan magister hukum, melalui tugas belajar dari Pemprov Kalsel.

BP: Bagaimana mengatur dua pekerjaan ?

- Harus bisa bagi waktu, jangan sampai kerjaan utama saya di Pemprov Kalsel terganggu. Memaksimalkan dan mengefektifkan serta meefisiensikan waktu kerja.

Jadwal make up, kalau di hari kerja, saya terima kalau pengerjaannya subuh. Jadi, bisa kerjakan sebelum masuk kantor.

Selain itu, saya bisa kerjakan di akhir pekan karena memang libur kantor.

BP: Apa suka dukanya kerja dua bidang ?

Sukanya, saya bisa menyalurkan hobi dan dibayar. Dukanya, saya tidak punya waktu libur. Tidak bisa berleha-leha. Tapi ini konsekuensi yang harus dijalani.

Komitmen pada Pekerjaan



Sebagai orang kantoran, Adhya termasuk pegawai yang komitmen dan konsisten pada tugas-tugasnya.

Dia memang bertanggung jawab memosisikan diri sebagai aparatur pemerintah dan profesional MUA.

"Di kantor, saya fokus dan konsen menyelesaikan pekerjaan, baik itu dari sisi administrasi maupun dari sisi pembinaan," ujarnya.

Adhya juga sering diminta mengajar sebagai bentuk pembinaan sistem akuntabilitas kinerja.

"Ya, saya mengajar akuntabilitas kinerja di Pemkab/Kota dan seluruh SKPd di Pemprov Kalsel," pungkas. (dea)

Biodata:

Nama Lengkap : Adhya Priyatna, MH

TTL : Cirebon, 24 Oktober 1985

Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Alamat Rumah : Banjarbaru

(AOL/*)