Coach RD Raih Best Coach of The Week, Ini Kata CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelatih Kepala PS Barito Putera, Rahmad Darmawan dinobatkan sebagai Best Coach Of The Week pekan ke-7 lanjutan kompetisi BRI Liga 1 musim 2023/2024.

Hal itu diumumkan melalui akun instagram @liga1match pada hari Jumat (11/8/2023) sekira pukul 10.00 Wita.

Menanggapi hal tersebut, CEO PS Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan selamat kepada pria yang akrab disapa Coach RD itu.

"Alhamdulillaah, mudah-mudahan terus istiqomah, konsisten, dan berkah untuk Coach RD," tutur pria yang akrab disapa Bang Hasnur itu kepada Banjarmasinpost.co.id melalui pesan WhatsApp.

Ia pun juga berharap, hal ini dapat dijadikan motivasi oleh seluruh pemain Barito Putera untuk dapat terus melanjutkan tren positif di kompetisi musim 2023/2024.

Baca juga: RD Putar Otak untuk Lawan Persib, Intip Kondisi Pemain Barito Putera yang Punya Waktu Recovery Minim

Baca juga: Bali United Geser Madura United dari Puncak Klasemen Liga 1 Berkat Dua Gol Spasojevic ke Gawang PSM

"Semoga ini juga menjadi berkah untuk seluruh keluarga Barito Putera, Aamiin Allahumma Aamiin," pungkasnya.

Sebelumnyasaat dihubungi Banjarmasinpost.co.id melalui pesan WhatsApp, Coach RD mengaku bersyukur atas prstasinya di pekan 7.

"Alhamdulilah, walau jujur saya enggak pernah berharap terpilih," tutur RD melalui pesan WhatsApp.

RD menegaskan, dirinya hanya fokus untuk membuat Barito Putera menjadi lebih baik dari pada sebelum-sebelumnya.

"Yang saya pikirkan bagaimana membuat Barito Putera menang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)