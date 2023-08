Kebaikan Bikin Kehidupan Lebih Baik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Habib Syarif Achyani Al Aydrus adalah pengasuh Pondok Pesantren Qur’an Ma’had Aali Hasan Taribeh di Sungai Anda Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sosoknya tak hanya sebagai pendakwah, namun juga pengusaha. Khususnya jahe emprit, tanaman rimpang yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh di era pandemi Covid-19.

Lebih jauh mengenai alumnus Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 1997 yang juga Bendahara Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) DPW Kalsel ini, berikut petikan wawancaranya dengan Serambi UmmaH.

Apa yg menginspirasi Anda atas kiprah sejauh ini?

Sudah seharusnya tiap manusia yang beragama selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan hal-hal yang baik, maka tentu saja akan membuat kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik.

Bukan hanya mendirikan pesantren atau membantu lembaga pasantren. Bahkan dengan melakukan perbuatan sederhana atau yang kecil sekali pun, sudah dapat berperan banyak untuk melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan orang lain di sekitar.

Bagaimana awalnya mendirikan ponpes?

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren telah menyuguhkan sebuah karakter yang apresiatif dan inklusif terhadap kebudayaan dan kearifan lokal, yang sudah terlebih dahulu tumbuh dan berkembang. Ini menjadi pertimbangan mendasar.

Yang pertimbangan lain yang tak kalah penting, adalah seiring perkembangan zaman, pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki banyak peminat untuk menimba ilmu. Pada tiap pondok pesantren dengan berbagai latar belakang pendidikan, selain ilmu agama juga didapat keterampilan.

Teladan apa saja yang diajarkannya?

Menjadi garda terdepan untuk tetap giat belajar mengajar pada guru-guru kita, untuk bisa menjadi manusia saleh dan uswah hasanah di lingkungan kita berada saat ini. Juga teladan nilai kejujuran. Kita semuanya tentu menginginkan nilai-nilai kejujuran selalu mewarnai dalam kehidupan. Mulai dari keluarga, hingga di lingkungan tempat tinggal dan hidup bernegara.

Selain itu, menegakkan kebenaran dan beramar maruf nahi munkar, lewat pasantren dan majelis.

Juga mendorong masyarakat peduli yatim dan duafa demi terciptanya generasi pendakwah, pedagang, pejuang qur’ani.

Apa motivasinya melakukan hal itu?

Selain mendatangkan kebahagiaan di hati, kebaikan yang dilakukan seseorang dapat menjadi jalan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Berempati sesama, menyadari semua yang dimiliki adalah karunia dan titipan Allah. Keinginan untuk bermanfaat bagi banyak orang dan menyadari suatu perbuatan ada balasannya di dunia dan di akhirat. Insya Allah.

Adakah hadis atau ayat terkait?

Dari Abu Hurarirah RA berkata, “Nabi SAW melewati sekelompok orang yang sedang duduk. Baginda nabi bersabda, “Maukah aku beritahu kalian, orang yang terbaik di antara yang terburuk dalam kalangan kalian?” Mereka pun terdiam. Rasulullah SAW pun mengulangi pertanyaan tersebut sampai tiga kali.

Kemudian mereka pun menjawab, “Ya, wahai Rasulullah! Beritahu kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kami.” Rasulullah SAW kemudian bersabda,“Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya.

Manusia terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain juga tidak merasa aman dari gangguannya.” (Sunan Tirmidzi no 2.263) Status: Sahih dalam Sahih Al-Jami’ no 2.603)

Selain itu, HR Ibn Hibban No: 2/48, yang artinya Sebaik-baik manusia adalah orang paling bermanfaat bagi orang lain. Juga riwayat at-Tabarani: Al-Mu’jam Al-Ausot, no hadis dan juz : 6/139.

Artinya, Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain.

Terakhir, bagaimana Anda menyikapi perkembangan teknologi dan zaman saat ini?

Tentunya, dengan menggunakan teknologi secara bijak, menjadikan media dakwah islamiyah dan menyaring informasi-informasi yang ada agar tidak terjerumus. Kemajuan arus teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. (mim)

