Siaran Live SCTV, Jadwal Liga Inggris, NU vs Aston, MU vs Wolves, Chelsea vs Liverpool Streaming

Jadwal Liga Inggris Ada laga Chelsea vs Liverpool, Burnley vs Manchester City, Arsenal vs Nottingham, Manchester United vs Wolves Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Liga Inggris akan mulai bergulir akhir pekan ini. Simak Jadwal Liga Inggris mulai Sabtu malam besok. Ada laga Arsenal, Manchester City dan Newcastle United.

Siaran Langsung SCTV akan menayangkan laga Newcastle vs Aston Villa sedang Burnley vs Manchester City dan Arsenal vs Nottingham akan Live Streaming TV Online Vidio.

Besoknya Minggu ada laga Brentford vs Tottenham, Chelsea vs Liverpool sedang Manchester United vs Wolves tayang di SCTV pada Selasa dinihari.

Selain SCTV, Siaran Langsung Moji TV juga ada rencannay bakal menampilkan laga Bournemouth vs West Ham.

Jadwal Liga Inggris lebih lengkapnya simak di bawah berita ini.

Edisi Liga Premier 2023-24 dimulai dengan pertandingan putaran pertama minggu ini saat Burnley bertemu dengan tim Manchester City asuhan Pep Guardiola dalam pertandingan penting di Turf Moor pada hari Jumat.

Manchester City membuat sejarah dengan memenangkan treble musim lalu dan tampil luar biasa di bawah Pep Guardiola dalam beberapa tahun terakhir. Juara bertahan Liga Premier menderita kekalahan adu penalti dalam pertandingan FA Community Shield melawan Arsenal di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali minggu ini.

Burnley mendominasi Kejuaraan musim lalu dan akan memulai kampanye Liga Premier mereka dengan nada positif. Tim yang baru dipromosikan bermain imbang 1-1 melawan Real Betis minggu lalu dan akan berusaha untuk meningkatkannya di pertandingan ini.

Manchester City telah kehilangan beberapa pemain kunci di bursa transfer tetapi memiliki skuad yang tangguh. Orang-orang seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne hampir tidak dapat dihentikan pada hari mereka dan akan berusaha untuk membuat tanda mereka minggu ini.

Burnley telah menunjukkan peningkatan besar-besaran di bawah Vincent Kompany tetapi akan menghadapi lawan elit di pertandingan pembukaan mereka.

Manchester City adalah tim yang lebih baik di atas kertas dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini

Laga menarik lain adalah pertemuan dua tim besar Chelsea vs Liverpool yang tayang via TV Online.

Klasik Liga Premier antara Chelsea dan Liverpool yang kurang berprestasi musim lalu menjadi bacaan yang menarik di awal musim 2023/24.

Pertarungan yang menggiurkan hari Minggu di Stamford Bridge menawarkan kesempatan bagi The Blues yang disfungsional untuk memulai awal yang baru di bawah manajer baru Mauricio Pochettino.