Isi Chat WA Lolly dan Fitri Salhuteru Bocor, Anak Nikita Mirzani: Tanpa Tante Aku Gak Bakal Kuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isi chat whatsapp antara Laura Meizani alias Lolly dengan Fitri Salhuteru dibocorkan.

Anak Nikita Mirzani itu mendapat dukungan dari Fitri Salhuteru.

Diketahui, Lolly dan Nikita Mirzani sempat bikin heboh karena berseteru di media sosial.

Kini, Lolly kembali mengungkapkan perasaannya di media sosial Instagram.

Melansir Instagram 1aurabd, Sabtu (12/8/2023), Lolly mengaku sangat sedih disebut sebagai anak durhaka dan anak pemberontak.

"Aku sedih kalo kalian begitu. Aku juga punya hati.." tulis Lolly dalam Instagram Story.

Lolly pun menunjukkan dukungan yang diberikan kepadanya.

Baca juga: Akhirnya Syahnaz Bicara Kondisi Rumah Tangga Jeje Govinda Kini, Adik Raffi Ahmad Ucap Kalimat Ini

Fitri Salhuteru yang selama ini diketahui bersahabat dengan Nikita Mirzani nampaknya memberikan dukungan pada Lolly.

Ia tampak mengirim pesan WhatsApp kepada Lolly yang baru saja mengungkapkan perasaannya itu.

Fitri terlihat memberi semangat pada Lolly yang tampak dianggapnya sebagai anak sendiri.

"Nak.. keep strong and be good ya," kata Fitri Salhuteru ke Lolly di pesan WhatsApp-nya.

Antonio Dedola, sebagaimana diunggah dalam Instagram 1aurabd, Jumat (11/8/2023).

Selain Fitri, Antonio Dedola, mantan suami Nikita Mirzani juga masih berhubungan dengan Lolly.

Lolly pun tampak mengungkap rasa sedihnya pada Toni yang sigap memahami perasaan Lolly.