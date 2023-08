Wisata Kalsel - Puluhan Peserta Camping Akan Jajal Keindahan Malam di Borneo Wonder Land

Suasana Camping di Area Borneo Wonder Land

BANJARMASIN POST. CO. ID, MARTAPURA -Bagi Anda yang suka camping di area terbuka tampaknyapas untuk menghabiskan waktu di areal Borneo Wonder Land.

Dalam waktu dekat, komunitas camping dari "Pendaki Jomblo", akan berkolaborasi dengan Borneo Wonder Land dengan mengadakan trip of the day.

Supervisor Marketing Borneo Wonderland, Irfan Maulana Fadilah, Sabtu (12/8/2023), rencana akan diselenggarakan pada 19-20 September ini.

"Kegiatan ini kolaborasi dengan komunitas camping. Sejauh ini Kurang lebih terdata komunitas ikut serta ada 20 an, " kata dia.

Untuk pendaftaran langsung dari komunitas tersebut dengan tiket 25 ribu per orang.

Irfan Maulana Fadilah, menambahkan pastinya akan ada agenda menarik di Borneo Wonder Land untuk berkegiatan sekaligus santai menikmati suasana alam dann perbukitan .

