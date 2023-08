Jelang Persib Bandung Kontra Barito Putera, Coach RD Keluhkan Waktu Pemulihan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barito Putera bakal melakoni laga tandang kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-8 Liga 1 musim 2023-2024, Minggu (13/8). Laga ini sangat penting bagi kedua tim.

Laskar Antasari tentu mengusung misi merebut poin penuh agar bisa tetap berada di papan atas klasemen sementara dan tentunya menjaga tren positif Barito Putera.

Tim kebanggaan urang Banua ini, ketika berita ini ditulis pada Sabtu (12/8) pukul 13.30 Wita, berada di posisi tiga dengan 13 poin, di bawah Bali United dengan 14 poin dan Madura United dengan 13 poin.

Dari tujuh laga yang dilalui, tim asuhan Rahmad Darmawan memenangi empat pertandingan, satu kali imbang dan dua kali kalah.

Sedangkan Maung Bandung harus memenangi laga ini agar bisa keluar dari zona degradasi bersama dengan Bhayangkara FC dan Arema FC.

Persib saat ini berada di posisi 16 dengan tujuh poin. Poin didapat dari satu kali menang, empat kali imbang, dan dua kali kalah.

Namun jika melihat statistik lima kali pertemuan terakhir kedua tim, Persib unggul tipis dari Barito. Maung Bandung sukses mengalahkan Laskar Antasari sebanyak dua kali, dua kali imbang, dan satu kali kalah.

Menjelang laga melawan Persib, Rahmad Darmawan mengeluhkan sempitnya waktu pemulihan pascalaga kontra Dewa United pada Rabu (9/8) sore.

Rahmad pun menyiasatinya dengan memberangkatkan seluruh pemain serta tim official lebih cepat.

Pelatih akrab disapa Coach RD yang dinobatkan sebagai Best Coach Of The Week pekan ke-7 mengatakan, saat ini dirinya bersama seluruh pemain dan tim official sudah di Bandung. “Kita tiba di Bandung Kamis (10/8) sore,” jelas RD kepada Banjarmasinpost.co.id, melalui pesan WhatsApp, Jumat.

Ia pun mengaku sangat menyayangkan mepetnya waktu recovery pemain mengingat ada jarak yang lumayan jauh harus ditempuh.

“Sebetulnya sangat saya sayangkan. Tetapi untuk menyiasatinya saya berangkatkan pemain lebih cepat. Biasanya H-2, sekarang H-3, itu salah satunya,”

Bermain di kandang Maung Bandung dan waktu recovery lebih sedikit daripada tim lawan, RD berharap anak asuhnya dan strategi yang akan di jalankannya dapat berjalan dengan baik ketika berhadapan dengan persib.

“Kemarin Persib bertanding lebih awal, otomatis dari masa recovery kita kalah. Kita lihat nanti seperti apa, mudah-mudahan kita mampu untuk berbuat sesuatu,” harapnya.