Atta Halilintar Terimbas Transfer Neymar dari PSG Susul Ronaldo ke Liga Arab, Ayah Ameena: Ngerik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Atta Halilintar merupakan satu penggemar Liga Arab Saudi. Makanya, ayah Ameena Hanna Nur Atta itu sangat peduli soal kabar liga ini.

Satu di antara kabar transfer Neymar dari PSG ke Al Hilal menyusul Cristiano Ronaldo berkiprah di Liga Arab Saudi.

Bahkan, Atta Halilintar tak segan mempostingnya di instagramnya.

Lewat insta story baru-baru ini, Atta Halilintar terlihat heboh kabar ini.

Memposting ulang satu akun, Atta menilai Liga Arab kian mengerikan.

Bahkan, main PS juga bakal seru untuk Liga Arab Saudi ini.

Baca juga: Nasib Anak Personel Band Radja Dibully Imbas Podcast Anji, Ian Kasela: Katanya Raja Maling

"Ngerik, rame main FIFA di PS nih," tulisnya.

Postingan Atta Halilintar soal Neymar ke Al Hilal.

(Instagram attahalilintar)

Sementara, Fabrizio Romano telah mengeluarkan kata-kata ajaib soal transfer Neymar ke Al Hilal.

Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Arab Saudi, Al Hilal.

Klub berjuluk Al-Za'eem itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa pemain Paris Saint-Germain.

Pemain yang dimaksud adalah Neymar.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.

Romano telah mengeluarkan kata-kata "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Neymar ke Al Hilal, sehingga transfer tersebut biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Neymar menjalani tes medis pada Senin (14/8/2023) untuk bagian pertama proses kepindahannya Saudi.