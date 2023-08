Hari Ini Produksi Film WLCFBB Diserahterimakan Sekaligus Pemutaran Terbatas, Semua Gawai Diamankan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Setelah melalui proses penggarapan selama beberapa bulan, pembuatan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) akhirnya tertuntaskan secara menyeluruh atau paripurna.

Selasa (15/8/2023) hari ini, film yang diproduksi Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) bekerjasama dengan Rumah Produksi Happening Film, Jakarta, tersebut diserahterimakan.

Ruang pertemuan lantai 3 Gedung Kuliah Terpadu (GKT) di lingkungan kampus Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) di kawasan Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, menjadi tempat acara serah terima film garapan sutradara Joko Nugroho tersebut.

Selain serah terima pekerjaan (pembuatan/produksi) Film WLCFBB, sekaligus bakal dilakukan pemutaran perdananya. Namun pemutarannya bersifat terbatas atau hanya untuk kalangan tertentu.

Serah terima film tersebut akan dilakukan oleh Ketua Yayasan KFT Gunawan Pagaru kepada Bupati Tala H Sukamta sebagai pihak yang membiayai pembuatan film promosi Tala bergenre drama tersebut.

Pantauan di lokasi, pada pintu ruang pertemuan lantai 3 GKT tersebut tertera tulisan yang berbunyi; Demi kenyamanan pemutaran film terbatas, dimohon untuk tidak mengambil gambar foto/video/audio di area ini.

Informasi diperoleh, warning tersebut dimaksudkan untuk menjaga 'marwah' film yang dibintangi aktris ibu kota Marcel Chandrawinata tersebut. Pasalnya, film berdurasi sekitar 110 menit itu kelak akan diputar di bioskop.

Semua gawai para undangan yang menghadiri acara tersebut direncanakan akan diamankan sementara oleh pihak Dispar Tala. Langkah ini guna memastikan film tersebut tidak 'bocor' sebelum waktunya.

Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata Dinas Pariwisata Tala Anang Ifansyah ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu.

"Semua orang yang hadir kami minta untuk tidak merekam ataupun memfoto ketika film tersebut diputar," ucapnya.

Pejabat eselon III ini menuturkan pihak yang diundang pun juga terbatas yakni jajaran kepala dinas/badan di lingkup Pemkab Tala. Secara keseluruhan jumlah undangan sebanyak 31 orang.

Beberapa waktu lalu, Bupati Tala H Sukamta mengatakan film pemutaran perdana film WLCFBB akan dilakukan pada bulan ini (Agustus) juga di bioskop di Kota Banjarmasin.

Pada pemutaran perdana tersebut, seluruh talent (pemain) lokal akan diajak menonton.

Sukamta meyakini film promosi Tala tersebut bakal mampu menjadi film favorit dan bertahan hingga tiga hari karena dikemas secara ciamik melalui alur cerita yang cukup dramatis.

Sekadar diketahui beberapa talent lokal yang turut menjadi pemain utama pada film WLCFBB yakni Leny Murdalisa (alumni KDI), Masniah alumni SMAN 1 Bajuin warga Desa Sungaibakar Kecamatan Bajuin, dan Syahna Sheylla Azzahra siswa kelas 6 SDN 4 Angsau, Pelaihari.

Pemeran inti selain Marcel yakni Amara Angelica dari Ukraina dan Bella Devita Putri Pariwisata Indonesia 2023. Selain itu ada dua aktris ibu kota lainnya yaitu Jamal Mirdad dan Abun Hadi.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)