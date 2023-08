Kotabaru Borong Juara di Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Nama Kotabaru, salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) kian tersohor. Kabupaten di ujung Tenggara Kalsel ini, kembali mendapat prestasi khususnya di kegiatan Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2023.

Tidak tanggung-tanggung di event yang diadakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Kabupaten Kotabaru memborong juara saat pengumuman pemenang disampaikan, Senin (14/8/2023) kemarin.

Kepala Bidang Event Pertunjukan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kotabaru, Rudi Nugraha mengatakan katagori juara diperoleh antara lain, Fashion Karnaval dengan tema “Magic From The Sea” meraih juara 3.

Pawai Budaya Mobil Hias dengan tema Estetika Balai Kampung Laut juara I, dan Pameran Kampung Banjar yang mengangkat tema Wisata Kampung Tambayangan Teluk Gosong meraih juara I.

Baca juga: Stand Barito Kuala Kenalkan Es Krim Buah Kuwini di Festival Budaya Pasar Terapung 2023

Baca juga: Festival Wisata Budaya Pasar Terapung Resmi Dibuka, Kenalkan Kalsel ke Kancah Dunia

Menurut Rudi beberapa yang diikut lombakan memiliki makna. Seperti The Magic From The Sea, jelas dia, itu menggambarkan sosok anggun seorang Suku Nomaden yaitu Bajau Samah yang sering berpindah tempat di pesisir Pulaulaut.

Ditambahkan dia, budaya berpindah-pindah merupakan hal unik Suku Bajau di Kotabaru. Selain itu kemampuan menjadikan budaya laut sebagai identitas lokal dan mampu menginspirasi estetika yang dituangkan dalam desain kostum.

Sementara pawai budaya mobil hias estetika balai kampung laut, terang Rudi menggambarkan tempat upacara adat di antaranya Selamatan Leut Suku Bajau Samah.

Bangunan dibuat di atas perahu-perahu nelayan yang dimuati Sanro (kepala adat) yang punya kemampuan mengubah air laut di sekitar tempat ritual jadi berasa tawar.

Baca juga: Diikuti 54 Tim, Lomba Jukung B6 Festival Wisata Budaya Pasar Terapung Kalsel 2022 Berlangsung Meriah

"Setiap pertunjukan kami selalu membawa nama Kotabaru dan kami menyiapkan yang terbaik," ucap Rudi.

Agar budaya-budaya di Kotabaru tersampaikan dengan apik dan lebih dikenal lebih luas.

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)