Catatkan Sejarah, Begini Serunya Maxi Yamaha Day Hadir di Kaltim untuk Pertama Kalinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MUARA BADAK – Kemeriahan Maxi Yamaha Day 2023 yang sebelumnya telah berlangsung di General Camping Ground (GCG), Gunung Picung, Kabupaten Bogor, kini telah

merambah ke Pulau Kalimantan.

Hal tersebut ditandai dengan digelarnya kegiatan serupa pada akhir pekan ini (12 – 13 Agustus) yang berlokasi di Pantai Panrita Lopi Beach, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Event Maxi Yamaha Day 2023 area Kaltim sendiri terbilang spesial dan sukses menjadi magnet

yang menarik banyak animo para pengguna skutik Maxi Yamaha di wilayah tersebut. Bukan

tanpa alasan, pasalnya ini merupakan event Maxi Yamaha Day perdana yang pernah digelar di

area Kaltim,

Sejak event tersebut hadir di Indoensia pada tahun 2018 silam. Terbukti sebanyak

400 lebih peserta yang terdiri dari pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected series,

All New Aerox 155 Connected series, dan juga Lexi dari berbagai penjuru Kaltim datang untuk

ambil bagian meramaikan jalannya acara.

Maxi Yamaha Day 2023 Pantai Panrita Lopi Beach, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Berbagai kegiatan menarik pun dihadirkan untuk menghibur para peserta di lokasi acara. Mulai

dari kompetisi antar komunitas, pesta BBQ, malam api unggun, kegiatan CSR penanaman pohon

bakau, servis gratis, potongan harga untuk pembelian apparel serta sparepart, hingga hiburan

musik yang dibawakan oleh para artis-artis lokal.

Chief Yamaha Territory 8 Kalimantan, Larry Asnan mengatakan, Yamaha sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas antusiasme para peserta yang begitu tinggi dalam mengikuti kegiatan Maxi Yamaha Day 2023 perdana yang digelar di kota Balikpapan.

Ratusan biker dari berbagai daerah di Kalimantan Timur telah membuktikan besarnya rasa bangga mereka, sebagai bagian dari pengguna skutik Maxi Yamaha yang aktif dalam bersosialisasi dan menikmati aktivitas berkendara.

"Selama dua hari, area Pantai Panrita Lopi telah menjadi tempat yang menghangatkan hati dan membahagiakan pikiran para peserta, melalui pengalaman seru yang didapat dari kegiatan camping, riding dan juga beragam hiburan yang tersaji di sana,” terang Larry Asnan.

Event ke-2 Maxi Yamaha Day sendiri dimulai dengan pelepasan rombongan touring dari 5 titik lokasi keberangkatan yang berada di kota Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, Bontang dan juga Sangata.

Maxi Yamaha Day 2023 Pantai Panrita Lopi Beach, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Setelah itu rombongan langsung menuju lokasi camping di Pantai Panrita Lopi setelah sebelumnya melakukan citiy touring di masing-masing kota.

Beragamnya jalur yang dilewati, mulai dari jalan perkotaan, perkampungan, perkebunan hingga pesisir pantai menuju lokasi acara, tentunya semakin menambah seru aktivitas berkendara yang dilakoni.

Tidak sedikit pula dari peserta pengguna Connected model dari Yamaha yang memanfaatkan kegiatan touring ini untuk menjajal berbagai keunggulan yang terdapat pada moto..

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mukhlis Guffron, biker All New NMAX 155 Connected asal

Balikpapan, yang turut dalam rombongan.

Guffron sapaan akrabnya, mengaku, selalu melakukan pairing aplikasi Y-Connect dengan sepeda motor selama riding, bahkan hal itu telah dilakukannya sejak berangkat dari rumah-nya di Balikpapan yang terpaut jarak 180 KM untuk menghadiri kegiatan Maxi Yamaha Day 2023.