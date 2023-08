Jadwal Liga 1 Siaran Live TV Indosiar Persebaya vs PSM — PSIS vs Persib, Barito vs Persik Streaming

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pesepak bola klub Persija Jakarta, Marko Simic berebut bola dengan pesepak bola Arema Malang, Hamka Hamzah dalam laga pekan ke-12 Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/8/2019). Laga bigmatch Persija vs Arema FC berakhir dengan skor 2-2. Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan 9 dan tv yang menyiarkan, dimana salah satunya tersaji laga Persija vs vs Arema FC.