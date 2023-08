Pochettino Full Senyum Striker Tes Medis Sebagai Pemain Baru Chelsea, Peran Nkunku Ganti Washington

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea akan segera mengumumkan penandatanganan striker baru setelah dia menyelesaikan tes medis dan menandatangani kontraknya dengan klub di bursa transfer ini.

Seperti yang kita ketahui, klub telah berusaha untuk mengikat dan menyelesaikan sejumlah transfer baru sebelum jendela transfer berakhir pada akhir bulan ini, beberapa untuk tim utama dan lainnya untuk masa depan.

Yang ini sepertinya akan menjadi salah satu untuk masa depan, dengan Deivid Washington akan tiba dari Santos.

Seperti yang dilaporkan di bawah ini oleh pakar transfer Fabrizio Romano Dilansir chelsea-news.co, striker muda ini telah menandatangani kontraknya.

Dan menjalani tes medis dengan Chelsea minggu ini, dan akan bergabung dengan biaya tambahan 16 juta Euro plus 4 juta Euro.

Dan selanjutnya, orang dalam yang andal The Secret Scout mengatakan bahwa Washington akan segera dipinjamkan untuk bergabung dengan klub saudara Chelsea, Strasboug.

Jadi sepertinya Chelsea telah mendapatkan top up lain dan bakat yang akan datang untuk masa depan yang besar di depannya.

Dengan demikian bos Chelsea Mauricio Pochettino bisa lega karena krisis striker setelah Christopher Nkunku cedera mulai bisa tertutupi.

Pemain Baru

Tadi malam melihat konfirmasi dari kesepakatan besar yang disepakati Chelsea untuk menandatangani pemain baru untuk tim utama mereka.

Minggu ini bisa melihat dua rekrutan lini tengah besar yang dikonfirmasi oleh Chelsea, setelah mereka mengumumkan penandatanganan Moises Caicedo dari Brighton awal pekan ini.

Romeo Lavia dari Southampton akan datang berikutnya, dengan ahli transfer Fabrizio Romano memberikan kesepakatan kesepakatan 'here we go' yang terkenal tadi malam.

Itu segera ditindaklanjuti oleh berbagai sumber yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah disetujui, termasuk reporter transfer top lainnya, David Ornstein dari The Athletic.

Seperti yang akan Anda lihat dari tweet mereka di bawah, Chelsea akan membayar biaya dasar sebesar £53 juta untuk Lavia dan £5 juta lagi jika bonus tambahan tercapai. Lavia kemudian akan menjalani pemeriksaan medisnya di Chelsea dan diumumkan minggu ini sebagai pemain Biru

