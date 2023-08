Tanggalkan Nama Cita Citata dan Pensiun Jadi Pedangdut, Cita Rahayu Bersiap Rilis Lagu Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Cita Citata mengubah namanya menjadi Cita Rahayu. Bahkan, dia juga 'pensiun' jadi pedangdut.

Meski begitu, Cita Rahayu tetap berkarya di dunia musik.

Cita Rahayu meninggalkan atau melepas nama panggung Cita Citata, dalam karier musiknya saat ini.

Ada alasan khusus mengapa ia melepas nama tersebut dan mengganti jadi nama aslinya dalam berkarya saat ini.

"Cita Rahayu nama lahir aku, Rahayu artinya bagus sekali," kata Cita Rahayu ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Cita pun sangat menyayangkan mengapa ia menerima nama Cita Citata yang disematkan manajemen kepada dirinya. Namun, ia tak bisa memutar waktu.

"Kembali lagi Cita Citata itu dahulu ya by industri, Cita Rahayu created by me," ucap wanita berusia 29 tahun itu.

Dengan mengganti nama panggung, istri Didi Mahardika ini berencana akan mengubah genre musiknya, selama berkarya di industri kedepannya.

"Kalau mau pindah sesuatu harus menghapus jejak sebelumnya, bukan berarti marah atau memaafkan, tapi forgive and forget," ungkapnya.

"Karena sebentar lagi saya akan merilis lagu, tapi bukan musik dangdut," sambungnya.

Pelantun 'Goyang Dumang' ini berencana akan berkarier dengan genre yang lebih luas lagi, karena ia mau mengeksplor kemampuannya di musik.

"Aku senang semua musik, tapi mau eksplor lah biar gak stak disitu aja. Kedua aku lahir bukan jadi penyanyi dangdut atau berada di penyanyi Pantura atau dimana, aku lahir dari lagu jaz, pop, dan lain-lain," jelasnya.

"Suami gak ada intervensi memang aku yang mau ganti, suami cuma bilang Rahayu bagus artinya. Akhirnya ganti dia support luar biasa, selain jadi suami, dia mendesain lagunya, arransemen lagunya, ikut andil lah," tambahnya.

Dengan melepas nama panggung Cita Citata, Cita Rahayu mengakui kembali mencari jati dirinya lagi di panggung hiburan.