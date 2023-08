Udara Bersih untuk Banjarbaru Juara

Oleh: Annisa Ananda Sari, S.IP, Pemerhati Perencanaan Wilayah dan Kota

BANJARMASINPOST.CO.ID - MEDIA sosial belakangan ini sedang ramai. Warganet bersahutan saling meluapkan kekesalan mengenai kualitas udara yang sangat buruk. Berbagai kiriman video dan foto ramai berlalu lalang di linimasa.

Tampak Jakarta dengan langit keabuan pekat yang dibandingkan dengan Yogyakarta dengan langit biru dengan penampakan Gunung Merapi. Lainnya membandingkan foto langit Jakarta yang putih sementara kota-kota lain masih biru berhias awan.

Jauh melampaui standar kualitas udara sehat WHO, Indonesia menempati posisi 26 dari 131 negara dengan kualitas udara yang buruk.

Jakarta sebagai ibukota ada di posisi 107 dari 7323 kota seluruh dunia. Jakarta berada pada 1 persen teratas kota dengan kualitas kota terburuk.

Sementara kota-kota lain di sekitaran Pulau Jawa juga nampak bertengger di posisi atas udara dengan polutan tertinggi. Lantas bagaimana dengan kota-kota di Kalimantan Selatan?

Banjarbaru menempati peringkat ke 1124 kota paling berpolusi di dunia. Ini berarti Banjarbaru masih tergolong dalam 15 persen teratas kota dengan kualitas kota terburuk.

Meski sama-sama berstatus kota metropolitan, memang tidak adil membandingkan kedua kota ini dengan ibukota. Jumlah dan kepadatan penduduk Banjarbaru hanya 2,4 persen dari Jakarta sebanyak lebih dari 258 ribu (BPS Kota Banjarbaru, 2021). Belum lagi menyoal volume kendaraan. Menurut data BPS tahun 2022, Jakarta memiliki lebih dari 26 juta kendaraan yang berlalu lalang di penjuru pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian negara ini. Sementara Banjarbaru, kota yang baru saja dinobatkan sebagai peringkat 7 Kota Paling Berkelanjutan dari UI Green City Metric 2023 ini, memiliki jumlah kendaraan yang jauh lebih sedikit yaitu 282.964 unit (Korlantas Polri, 2023)

Indeks kualitas udara IQAir merupakan parameter untuk mengukur kadar polutan di udara berupa PM2.5, yaitu PM 2.5 adalah polutan udara yang berukuran sangat kecil, dapat masuk ke paru-paru, mengendap di permukaan bagian paru-paru, bahkan ke dalam aliran darah.

Untuk dapat dikelompokkan menjadi sehat atau buruk, WHO telah menetapkan rekomendasi batas polutan udara sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Adapun standar pemerintah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 sebesar 3,6 kali standar WHO yaitu 55 mikrogram per meter kubik. Batasan ini merupakan standar yang disarankan agar udara layak bagi kehidupan manusia. Data WHO menunjukkan bahwa 99 persen populasi global menghirup udara yang melebihi batas pedoman dan mengandung polutan tingkat tinggi, dengan negara berpenghasilan rendah dan menengah menderita paparan tertinggi.

Polutan merupakan senyawa kimiawi yang berasal dari berbagai sumber aktivitas manusia. Salah satu sumber polusi udara adalah sektor transportasi. KLHK menyatakan 44 persen emisi berasal dari kendaraan bermotor. Bagaimana dengan sisanya?

Jika berbicara konteks Jakarta, tangkapan penginderaan jauh satelit menggambarkan kondisi wilayah yang padat terbangun. Gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan dan perkantoran, hingga permukiman penduduk mendominasi hamparan wilayah kota. Gambaran ini berbeda jauh dengan Banjarbaru yang masih tampak hijau. Daerah perkantoran terpusat, industri tertata dalam kawasan, serta permukiman yang masih jarang.

Pembangkit-pembangkit listrik ini dibangun di sekitaran Jakarta bukan tanpa sebab. Jelas untuk menunjang aktivitas perkotaan dan perindustrian di ibukota dan sekitarnya.

Jakarta adalah ibukota negara yang dikelilingi oleh PLTU batubara paling banyak di dunia.. Hasil emisi dari sumber polutan udara ini menyebabkan tinggi konsentrasi PM2.5 di Jakarta mencapai batas tidak sehat, yaitu melampaui sepuluh kali lipat nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.