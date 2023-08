Cara Top Up Aplikasi DANA agar Tetap Bisa Bertransaksi

Logo aplikasi DANA. Berikut ini cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan top up saldo DANA, bisa melalui bank BCA, M-BCA, bank BNI, ATM, atau melalui minimarket.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seiring berkembangnya teknologi, kini menyimpan uang pun semakin mudah dengan adanya dompet digital dari DANA. Di DANA, Anda bisa melakukan berbagai pembayaran dan transaksi dengan mudah, praktis, dan cepat.

Namun, Anda harus mengetahui bagaimana cara top up DANA agar saldo terisi untuk melakukan berbagai transaksi.

Berikut merupakan uraian lengkapnya.

Cara Top Up DANA

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan top up saldo DANA.

Bisa melalui bank BCA, M-BCA, bank BNI, ATM, atau melalui minimarket.

1. Top Up Melalui BCA

Apabila Anda memiliki rekening Bank BCA, Anda bisa melakukan top up saldo DANA melalui berbagai cara.

Pertama, yaitu melalui ATM, dan kedua melalui M-BCA.

a. Top up melalui ATM

● Pertama, masukkan kartu ATM BCA Anda ke mesin ATM.

● Masukkan PIN ATM Anda.

● Jika sudah, pilih menu Transaksi Lainnya, lalu pilih Transfer.

● Kemudian, pilih Ke Rekening Virtual.

● Masukkan kode 3901 lalu tambahkan dengan nomor telepon yang telah terhubung ke aplikasi DANA yang ingin di-top up.

● Pilih jumlah saldo yang ingin dibayar.

● Selesai.

b. Top up melalui M-BCA

● Pertama, buka aplikasi M-BCA dan masukkan kode aksesnya.

● Pilih menu m-Transfer, lalu pilih BCA Virtual Account.

● Kemudian, masukkan kode 3901 dan ditambah dengan nomor telepon yang telah terhubung ke aplikasi DANA yang ingin di-top up.

● Pilih jumlah saldo yang ingin dibayar.

● Masukkan PIN. Selesai.

2. Top Up Melalui BNI

Selanjutnya adalah melalui BNI. Bank BNI cukup sering digunakan untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk salah satunya top up saldo DANA.

Berikut ini merupakan cara top up DANA melalui BNI.

a. Top up melalui ATM BNI

● Pertama, masukkan kartu ATM BNI Anda dan masukkan PIN kartu ATM.

● Jika sudah, pilih Menu Lain, lalu pilih Dari Rekening Tabungan, pilih Virtual Account Billing.

● Kemudian, masukkan kode top up 8206 dan diikuti dengan nomor telepon yang terdaftar di DANA.

● Masukkan nominal top up yang diinginkan.

● Selesai.