Divonis Bersalah, Terdakwa Kasus ITE dan Pornografi di Banjarbaru Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sidang perkara pidana ITE dan Pornografi atas nama Terdakwa Maulana Shihab dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, digelar Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kamis (10/8/2023).

Terdakwa diduga melanggar pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU no 19 Tahun 2016 tentang berubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persidangan dihadiri secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Joddi Aditya Indrawan, SH.

Dijelaskan Kajari Banjarbaru Hadiyanto, melalui Kasi Intelijen Essadendra Aneksa, bahwa pada sidang itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru memutuskan terdakwa Maulana Shihab bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (10 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kemudian pasal 35 jo Pasal 9 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif atas diri terdakwa, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama tiga tahun.

"Selain itu terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300 Juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," katanya. (AOL/*)