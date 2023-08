Klub Liga Arab Saudi Hamburkan Uang Lagi, Kiper Terbaik Piala Dunia 2022 Tambah Daftar Pemain Top

BANJARMASINPOST.CO.ID - Al-Hilal telah mengkonfirmasi penandatanganan kiper Maroko Yassine Bounou alias Bono dari klub LaLiga Sevilla dengan kontrak tiga tahun di bursa transfer musim ini.

Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Mail Sport, tim Liga Arab Saudi mendekati kesepakatan untuk menandatangani penjaga gawang berusia 32 tahun itu seharga 17,9 juta Poundsterling (Rp350 Miliar).

Pada Kamis malam, mereka mengonfirmasi akuisisi Bono dalam sebuah tweet, dengan pemain Maroko itu memainkan pertandingan terakhirnya untuk Sevilla pada hari Rabu dalam kekalahan Piala Super UEFA dari Manchester City .

Dia melakukan sejumlah penyelamatan dalam permainan, tetapi gagal menyelamatkan salah satu dari lima penalti Manchester City dalam adu penalti. Bek Sevilla Nemanja Gudelj membentur mistar dengan tendangan kelima timnya untuk memberi hadiah permainan ke tim Liga Inggris.

Yassine Bounou - lebih dikenal sebagai Bono - membuat para penggemar tetap tenang dengan penjaga gawangnya yang mengesankan saat Maroko mencapai semifinal Piala Dunia 2022, menjadi tim Afrika pertama yang melakukannya.

Dia membuat empat clean sheet di turnamen, terbanyak dari penjaga gawang mana pun, dan akan berharap untuk melakukan hal yang sama di klub sepak bola di Arab Saudi, yang berbatasan darat dengan Qatar.

Bono telah bermain untuk orang-orang seperti Atletico Madrid dan Girona sepanjang karirnya. Dia menjalani masa pinjaman singkat di Sevilla sebelum bergabung secara permanen pada tahun 2020 dan memainkan 142 pertandingan untuk klub, mencetak satu gol.

Proposal untuk membawa Bono ke Real Madrid untuk menggantikan Thibaut Courtois yang cedera gagal karena klub keberatan dengan rencana kiper untuk mewakili Maroko di Piala Afrika, yang diadakan pada Januari dan Februari 2024.

Instead, Real Madrid signed Kepa Arrizagalaga on a loan move from Chelsea.

Neymar bergabung dengan Al-Hilal dari PSG pada hari Senin , karena semakin banyak pemain yang terus menukar sepak bola Eropa dengan Liga Pro Saudi yang sedang berkembang.

Daftar Pemain Bintang ke Liga Arab Saudi

Karim Benzema (Real Madrid > Al Ittihad)

N'Golo Kante (Chelsea > Al Ittihad)

Ruben Neves (Wolverhampton > Al Hilal)