Jadwal Bola Live TV: Liga 1 di Indosiar, West Ham vs Chelsea SCTV, Liverpool, MU, Arsenal Streaming

Ada West Ham vs Chelsea, Tottenham vs Man United di jadwal sepakbola hari ini Liga 1, Inggris, Italia dan Spanyol Siaran Langsung Indosiar, SCTV, Moji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal sepak bola Hari ini memiliki banyak pertandingan poenting dan menarik diantaranya lanjutan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Piala AFF U23 tayang stasiun TV Indosiar dan SCTV serta Live Streaming TV Online.

Jadwal Bola siaran di tv hari ini Persikabo 1973 vs Madura United Siaran Langsung Indosiar, Tottenham vs Man United, Frosinone vs Napoli.

Siaran langsung SCTV akan menayangkan laga Wolves vs Brighton dan West Ham vs Chelsea serta Timnas U23 Indonesia vs Timor Leste pada Minggu besok.

Hari ini akan juga akan memulai laga Liga Spanyol ada yakni mempertemukan Real Sociedad vs Celta Vigo

Tottenham memainkan pertandingan kandang Liga Premier pertama mereka di bawah pengawasan Ange Postecoglou, dengan Manchester United di kota.

Ada banyak tanda yang menjanjikan untuk Spurs saat bermain imbang di Brentford saat mereka memulai hidup tanpa Harry Kane.

Sementara segala sesuatunya belum sempurna, hal yang sama dapat dengan mudah dikatakan tentang United.

Mereka melewati Wolves dengan cara yang kontroversial pada hari Senin, hampir tidak terlihat yang terbaik.

Namun, sedikit yang meragukan ini adalah ujian awal yang besar bagi tim Postecoglou dan kemajuan mereka di bawah pengawasannya.

Spurs mendapat dorongan dari Cristian Romero yang dinyatakan siap bermain menyusul cedera kepala yang memaksanya absen akhir pekan lalu.

Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon dan Bryan Gil juga absen tetapi Fraser Forster harus siap untuk mengambil tempatnya di bangku cadangan.

Untuk United, Lisandro Martinez bersiap untuk mengatasi cedera pergelangan kaki kecil yang terungkap setelah kemenangan atas Wolves.

Rasmus Hojlund masih belum siap untuk debutnya, dengan Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo dan Amad Diallo juga tidak tersedia.

Tidak ada tim yang terlihat sempurna tetapi Spurs menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan tanpa Kane, mereka sudah cukup merepotkan United di lini depan, meski masalah tetap ada di belakang