10 Santri Banjarmasin Belajar ke Hadramaut, Ibnu Sina Wajibkan Kembali dan Mengabdi di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 10 santri Banjarmasin berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di Hadramaut, Tarim.

Rencananya, mereka akan berangkat dalam waktu dekat. Mengingat 10 santri ini sudah diumumkan lolos untuk mendapatkan beasiswa belajar di Hadramaut.

Santri yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sana yakni Latifah Hasanah (17) dan Noor Aulia Rizkyanti (18).

Latifah mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sana. "Itu impian para santri," katanya.

Baca juga: Kisah Nurkholis Nuri, Pemuda Asal Banjarmasin yang Berhasil Raih Beasiswa S1 di Arab Saudi

Baca juga: Alumnus Terbaik UIN Antasari Raih Beasiswa Pendidikan Ulama, Panji Terapkan Pola Belajar Lima Waktu

Ia memang bercita-cita menjadi seorang ustadzah. Ia berharap bisa menyebar kebaikan kepada sesama. Latifah sendiri berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum Jalan Mahligai Kota Banjarmasin.

Menurutnya, beasiswa ini didapatnya dengan penuh perjuangan. Dimana ada seleksinya ada beberapa yang dites. Mulai dari Al Qur'an beserta tajwid. Serta surah dan hadist.

"Senang bisa belajar di sana," katanya.

Hal serupa ditimpali oleh Aulia. Aulia mengatakan jika ia awalnya diberitahu oleh sang guru agar ikut seleksi ini.

Nantinya ia dan Latifah akan belajar selama empat tahun disana. Ditanya kesiapan mereka untuk mengabdi di Banjarmasin? Keduanya kompak menjawab siap.

Sebab, di Banjarmasin syarat utama mendapatkan beasiswa ini harus siap mengabdi di Kota Banjarmasin. Artinya mereka harus siap kembali dan mengabdi di Banjarmasin.

Ketua MUI Kota Banjarmasin, Habib Ali Khaidir Al-Kaff mengatakan, jika agar bisa mendapatkan beasiswa mereka harus membuat pernyataan ditandatangi bermaterai agar mereka siap kembali dan mengabdi di Banjarmasin.

Total pendaftar ada 36. Kemudian mengerucut menjadi 24 untuk lolos seleksi administrasi. Terakhir dipilih 10 orang.

Mereka yang mendapatkan beasiswa ini akan mendapatkan biaya pendidikan full. Per santri akan mendapat Rp 70 juta per dua tahun. Karena syarat pembayaran pendidikan di Hadramaut per dua tahun.

"Ini program MUI yang sudah memasuki tahun ketiga," jelasnya.

Baca juga: Raih Banyak Prestasi, Wisudawan Terbaik UIN Antasari Ini Lolos Beasiswa Pendidikan Kader Ulama

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, di tahun ketiga ini sudah ada 30 santri yang mengenyam pendidikan di Hadramaut dan delapan di Mesir.

"Kami mewajibkan mereka untuk kembali agar bisa mengabdi di Banjarmasin," katanya.

Apalagi, ini merupakan regenerasi ulama-ulama di Kota Banjarmasin.

"Untuk beasiswa ini diberikan oleh MUI melalui dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)