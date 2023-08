Pantas Natasha Wilona Rela Terbang Jauh-jauh ke Kanada, Mantan Verrel Bramasta Semringah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berjam-jam di pesawat bersama sang Ibu, aktris Natasha Wilona kini sudah berada di Kanada, Minggu (20/8/2023).

Melalui unggahan media sosialnya, mantan kekasih Verrel Bramasta itu nampak sumringah sudah sampai di negara tujuannya.

Namun bukan cuma untuk liburan semata, Wilona rupanya punya misi khusus jauh-jauh ke Kanada.

Bersama sang Ibu ia rupanya sekaligus menemui sang kakak, Claresta Frederica.

"Meet siapa nii, hai Lala," ucap Natasha Wilona yang duduk di samping kakaknya dilansir dari unggahan Instagram Wilona, Minggu (20/8/2023).

Wilona terlihat begitu antusias karena diajak sang kakak keliling kota menggunakan mobil pribadi yang dikendarai sendiri oleh Lala.

"Kita mau diajak jalan-jalan keliling kotanya Lala," ucap Natasha Wilona tersenyum lebar.

Sang mama, Theresia pun turut tersenyum lebar duduk di kursi belakang mobil yang dikendarai bersama dua anaknya itu.

Nastasha Wilona pun tampak begitu bahagia karena bisa berkumpul dengan kakaknya itu setelah lama tak bertemu.

"@clarestafrederica long time no see you sis! Holiday trip just begin! (Lama tak bertemu denganmu kak! Liburan dimulai!)" tulis Natasha Wilona dalam Instagram Story selfie bersama sang kakak.

Kolase instagram story Natasha Wilona di Kanada.

Natasha Wilona pun nampaknya tak langsung menjelajahi sebuah tempat wisata di Kanada.

Ia justru pergi ke sebuah swalayan untuk membeli buah-buahan.

"First stop. Grocery time! (Pemberhentian pertama. Waktunya belanja!)" tulis Natasha Wilona.

Natasha Wilona diketahui mengunjungi Kota Vancouver untuk liburannya pertama kali di Kanada.