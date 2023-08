Dukung Fordigi Goes to Campus 2023, Rektor Alim Bachri Sebut ULM Kampus Digital

Fordigi Goes to Campus 2023 digelar di General Lecture Theatre Building Universitas Lambung Mangkurat, Selasa (22/8/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Untuk mendorong percepatan terpenuhinya digital talent, Forum Digital Indonesia BUMN (Fordigi BUMN) menyelenggarakan kegiatan Fordigi Goes to Campus 2023.

Fordigi kali ini digelar di Universitas Lambung Mangkurat. Total ada 600 mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini secara offline dan 1.500 mahasiswa mengikuti secara online.

Kegiatan ini digelar di General Lecture Theatre Building Universitas Lambung Mangkurat, Selasa (22/8/2023).

Kegiatan ini mengusung tema Digital Banks: The Present and The Future.

Kegiatan ini digelar pada 10 kota dan 10 universitas nasional di Indonesia termasuk Universitas Lambung Mangkurat. Bahkan, Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas ke lima.

Fordigi Goes to Campus 2023 digelar di General Lecture Theatre Building Universitas Lambung Mangkurat, Selasa (22/8/2023).

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Achmad Alim Bachri menilai, saat ini digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Bahkan, ia juga mengajak agar mahasiswa untuk melek digitalisasi.

Ia juga berterima kasih kepada Kementerian BUMN karena memilih ULM sebagai Kampus tujuan Goes to Kampus Digitalisasi.

"Ada mitra BUMN yang menginisiasi peduli terhadap teknologi informasi. Pengelola dunia usaha tanpa kecuali pengambangan berbasis digitalisasi," katanya.

Ia juga menyebut jika Universitas Lambung Mangkurat merupakan kampus digital. Bahkan ada 68 sub sistem yang akan diintegrasikan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi daya satu pintu.

Ini menurutnya penting untuk menaikan posisi Universitas Lambung Mangkurat.

"Kegiatan ini juga opportunity kepada mahasiswa. Ini luar biasa menjadi modal bagi mahasiswa sebagai motivasi. Sebagai calon penerus generasi bangsa di masa yang akan datang," pungkasnya.

Ketua Bidang IV Fordigi BUMN yang juga Direktur Indonesia RE, Beatrix Santi Anugrah menyebut, Forum Digital BUMN (Fordigi) hadir sebagai mitra dari Kementerian BUMN dalam peranannya yang berfokus pada pengembangan ekosistem dan talenta digital berstandar global di dalam ekosistem BUMN.

Fordigi memiliki serangkaian program kerja yang bertujuan untuk membantu individu dalam lingkup ekosistem BUMN untuk terus belajar dan berkembang sebagai talenta digital, agar individu tersebut mampu berperan dan memberikan impak positif terhadap perusahaan maupun industri, baik dalam skala nasional maupun global.

Sebagai bagian dari upaya akselerasi transformasi digital, Fordigi Bidang Ecosystem Development (Bidang IV) merumuskan serangkaian program kerja transformasi digital.