Festival Film Bertema Wisata dan Ekraf Bergulir,  WLCFBB Turut Ambil Bagian

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Film promosi daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), When Loves Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) baru saja selesai diproduksi dan diserahterimakan kepada pemerintah daerah setempat, pekan lalu.

Meski begitu film yang digarap Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) bekerjasama dengan Rumah Produksi Happening Film, Jakarta, tersebut telah bergulir ke ajang festival film tahun ini.

Informasi dihimpun Selasa (22/8/2023), ajang film tersebut yakni Sengkang International Land of Kultura (SILK) Film Festival 2023 yang digelar oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI).

SILK Film Festival 2023 tersebut bertempat di Kota Sengkang di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca juga: Hari Ini Produksi Film WLCFBB Diserahterimakan Sekaligus Pemutaran Terbatas, Semua Gawai Diamankan

Baca juga: Semua Talent Lokal Diajak Nonton Premiere di Bioskop, Sukamta Sebut Film WLCFBB Diikutkan Festival

Baca juga: Film WLCFBB Dikupas di Bentara Budaya, Bupati Tala Sukamta Hadir Bersama Sutradara dan Pemain Utama

Mengenai hal itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata Dinas Pariwisata Tala Anang Ifansyah Film WLCFBB telah didaftarkan pada SILK Film Festival tersebut.

Karena itu pada woro-woro SILK Film Festival yang tersebar di social media maupun social chat, poster WLCFBB telah turut tertera. Berdampingan dengan Film berjudul Athirah yang dibintangi Cut Mini.

"Pelaksanaan SILK Film Festival itu dolar pada 23 Agustus 2023," sebut Anang.

Bupati Tala H Sukamta beberapa hari lalu kepada banjarmasinpost.co.id mengatakan Film WLCFBB juga akan diikutkan FFI (Festival Film Indonesia) yang juga bakal dihelat dalam tahu ini juga.

SILK Film Festival adalah festival film bertema pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bergengsi untuk inisiatif dan upaya pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media film.

Ajang tersebut adalah peristiwa yang disebut-sebut sangat bermakna dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Aksi Marcel Chandrawinata Jadi Korban Pesawat Jatuh di Tala, Sukamta Beber Jadwal Tayang Film WLCFBB

Melalui perayaan dan penghargaan yang diberikan, festival tersebut mendorong pertumbuhan, inovasi, dan pengakuan terhadap film-film pariwisata dan ekraf yang efektif serta wujud apresiasi kepada talenta kreatif di baliknya.

SILK Film Festival juga menjadi wahana untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, membangun koneksi, dan kolaborasi antara industri pariwisata dan ekraf. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)