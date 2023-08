Kabar Film TALA: WLCFTBB yang Dibintangi Marcel Chandrawinata, Kini Ikut Ajang Internasional

Poster screening film TALA: When Love Calls From The Bottom of Borneo.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat dengan film Tanah Laut Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berjudul TALA: When Love Calls From The Bottom of Borneo?

Film yang dibintangi aktor Marcel Chandrawinata ini akan Screening di Silk International Film Festival di Wajo, Sulawesi Selatan.

Acara tersebut akan diadakan pada hari Rabu (23/8/2023) berdampingan dengan film ATHIRAH karya Ririe Riza.

Sebagaimana diketahui bersama, film ini mengangkat potensi wisata daerah di tanah air yang kali ini dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Tanah laut memiliki potensi wisata paling lengkap di Kalimantan Selatan, mulai dari pesisir pantai, gunung, hingga hutan.

Sejumlah obyek wisata yang terkenal di Tanah Laut, di antaranya Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Pantai Swarangan, Air Terjun Balangdaras, upacara adat Balian, serta Bukit Teletubies.

Film TALA: When Love Calls From The Bottom of Borneo guna mempromosikan potensi pariwisata di Tanah Laut yang sangat beragam.

Sutradara TALA: When Love Calls From The Bottom of Borneo, Joko Nugroho mengatakan pihaknya akan melakukan screening atau pemutaran film atau bedah film.

Hal itu disampaikan melalui instagram pribadinya, @jokonugroho2115 baru-baru ini.

“Film TALA; WHEN LOVE CALLS FROM THE BOTTOM OF BORNEO akan screening di Silk International Film Festival di Wajo, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Agustus 2023, “ katanya melalui caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan Instagram pribadi Joko Nugroho pada Selasa (22/8/2023).

Joko mengatakan, bedah film tersebut juga bersamaan dengan film berjudul ATHIRAH.

“Berdampingan dengan Film ATHIRAH Karya Ririe Riza. ( dua film ini penata make-up nya sama; @jerrymundung), “ sambungnya.

Ia berharap ini menjadi permulaan yang bagus bagi perkembangan industri film daerah khususnya di Tanah Laut Kalsel.

“Semoga menjadi awal yang baik bagi perkembangan industri film daerah, khususnya Tanah Laut dan Kalimantan Selatan, “ pungkasnya.