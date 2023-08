Manunggal Pamungkas di Pantaiharapan Kabupaten Tanah Laut akan Digelar Pekan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Salah satu program unggulan Bupati Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sukamta, yaitu Manunggal Tuntung Pandang (MTP), dipastikan tertunaikan dalam bulan ini juga.

Berdasarkan daftar desa sasaran kegiatan MTP, saat ini masih tersisa satu desa, yakni Desa Pantaiharapan di Kecamatan Bumimakmur, Kabupaten Tala.

Data dihimpun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tala, Selasa (22/8/2023), 128 Desa di Tala telah tertuntaskan pelaksanaan MTP-nya.

Sebenarnya, jumlah total desa di Kabuapten Tala sebanyak 130.

Namun, ada satu pemerintah desa yang tidak siap, yakni Desa Salaman, Kecamatan Kintap, karena alasan sulit memobilisasi masa ke lokasi acara lantaran kondisi jalan yang rusak parah.

Pada pengunjung waktu menjelang berakhirnya masa jabatan Sukamta, pada Juli lalu ada tiga desa yang telah dijamah yaitu Handilmaluka di Kecamatan Bumimakmur.

Lalu. Desa Tambaksarinah di Kecamatan Kurau, dan Desa Ranggangdalam di Kecamatan Takisung.

Tersisa satu desa. yakni Pantaiharapan. "Insya Allah, Manunggal di Pantaiharapan pada 25-26 Agustus 2023," sebut Kepala Dinas PMD Tala, H Banbang Kusudarisman.

Ia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan sama seperti pelaksanaan MTP di desa-desa lainnya seperti gotong-royong memperbaiki infrastruktur. Penyuluhan, pelayanan administrasi kependudukan, pasar murah, dan lainnya.

Namun direncanakan ada kegiatan tambahan yakni pemutaran Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB).

Ini adalah film promosi Kabupaten Tala yang baru saja paripurna perbuatannya oleh Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) bersama Rumah Produksi Happening Film, Jakarta.

Mengenai akses menuju Pantaiharapan, Bambang mengatakan melalui jalan baru yang dibangun Pemkab Tala.

"Jalannya sudah tembus, sudah ditangani intensif perataannya oleh Dinas PU. Mobil sudah bisa lewat, hanya saja untuk Mobil rendah belum bisa lewat," sebutnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)