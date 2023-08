Aktivitas Ekstrem Natasha Wilona di Kanada, Nekat Jajal Trek Gunung Blackcomb

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Natasha Wilona meninggalkan rutinitas syuting film dan sinetron dan berlibur ke Kanada.

Berada di benua yang berbeda, Natasha Wilona nampak menjajal tantangan baru di wilayah Amerika Utara itu.

Bukan belanja ke mal atau pusat perbelanjaan, Wilona justru nekat mendaki gunung.

Gunung Blackcomb adalah lokasi dan titik mendaki yang dipilih oleh Wilona.

Berbeda seperti gunung di Indonesia, Gunung Blackcomb yang dipanjat Natasha hampir semua rata dengan babatuan yang tajam dan tanah yang tandus.

Momen pendakian pertamanya diakui seru.

"My first rock climbing. Seru banget. Upload soon," tulis Natasha Wilona dalam unggahan instagramnya @natashawilona12, Rabu (23/8/2023).

Meskipun cuaca sedang berada di suhu 12 derajat celcius, Natasha menikmati pengalaman pertamanya sebagai pendaki di Kanada.

Walaupun berhenti di ketinggian 7500 kaki, Natasha Wilona tetap bahagia karena dapat melihat pemandangan negara Kanada dari ketinggian.

Hamparan hilir sungai hingga kota-kota di Kanada terlihat jelas setelah Natasha Wilona membagikannya di Instagram pribadinya.

Ia juga turut memebagikan potretnya setelah berhasil melihat matahari terbenam dari puncak Gunung Blackcomb.

"Melihat matahari terbenam dari ketinggian 7500 kaki di puncak gunung Blackcomb," caption dalam unggahan instagram Natasha Wilona.

Lokasi Studi sang Kakak

Natasha Wilona sumringah ketemu kakak yang kuliah di Kanada hingga liburan bareng sekeluarga.