CSR Adaro Raih Apresiasi Terbaik di BISRA 2023

BANJARMASINPOST.CO.IDm JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk. kembali menerima penghargaan Best Awards for Social Elements dalam Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023.

Dua penghargaan sekaligus berhasil diraih, yaitu pada kategori Elemen Sosial skala bisnis Platinum dan The Best Awards for Social Elements.

Komisaris Bisnis Indonesia Group Dorothea Samola secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Direktur Adaro, Julius Aslan, di Aryaduta Hotel Jakarta, Selasa (15/8/2023).

“Ini penghargaan yang menurut kami akan memacu kami untuk lebih semangat meningkatkan kualitas maupun program-program CSR di Adaro” jelas Julius Aslan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa award ini berbeda dengan award lain, “Bentuknya adalah kelompok penghargaan bukan juara 1 dan 2. Hal ini sangat menarik sekali, karena hal itu sangat memotivasi kami untuk mempertahankan posisi ini, kami akan terus berbenah, meningkatkan diri maupun program-program kami,” tambahnya.

BISRA merupakan apresiasi kepada perusahaan yang berkomitmen memberikan kontribusi kepada komunitas rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan dukungan dan pembinaan untuk bisa tumbuh menjadi masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Adaro berhasil terpilih menjadi salah satu pemenang BISRA 2023 dari 72 peserta karena dinilai sukses menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui salah satu program unggulan, yaitu Program Desa Mamanda (Desa Mandiri dan Berdaya).

Program Desa Mamanda diciptakan untuk menjawab tantangan dan potensi yang ada dengan melakukan pelestarian lingkungan melalui penanaman bambu, mengoptimalkan program reklamasi dan keanekaragaman hayati untuk mengurangi potensi dampak dari transformasi lahan baik di lingkungan internal Adaro maupun di sekitar tambang.

Dipilihnya tanaman bambu karena merupakan tanaman yang cepat tumbuh, berumur panjang, serta merupakan tanaman lokal yang mendukung daur hidrologi.

Program Desa Mamanda juga menciptakan tempat wisata dengan nama Pasar Budaya Racah Mampulang yang mengusung konsep Eco Culture Edutainment.

Dan yang tak kalah penting, bahwa melalui program tersebut, penduduk desa dibekali dengan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat membantu masyarakat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Penghargaan BISRA ini menjadi motivasi bagi Adaro Energy Indonesia agar dapat terus meningkatkan kualitas kegiatan CSR dan dapat terus berkontribusi kepada masyarakat Indonesia melalu perencanaan program yang terintergrasi dan berkelanjutan.

