Jadwal Liga 1 Live Indosiar Dewa vs Persija, PSS vs Persebaya, RANS vs Persib, Bali United vs Barito

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2023/2024 pekan 10, yang disiarkan langsung di Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 2023/2024 akan dimulai hari Jumat (25/8/2023) ini dengan sejumlah laga menarik menanti, seperti Dewa United vs Persija, PSS vs Persebaya, RANS vs Persib hingga Bali United vs Barito Putera.

Pada laga pembuka pekan kesepuluh akan tersaji duel Persik Kediri vs PSIS Semarang, pada Jumat (25/8/2023) pukul 15.00 WIB.

Bertandang ke markas Persik Kediri, PSIS Semarang dihantam segudang masalah.

Pasalnya, tim berjuluk Mahesa Jenar itu harus kehilangan beberapa pilarnya seperti Adi Satryo, Luthfi Kamal, hingga Gali Freitas.

Nama Adi Satryo dan Luthfi Kamal harus absen karena dapat kartu merah saat PSIS Semarang dipermalukan Persib Bandung di Liga 1 kemarin.

Sementara Gali Freitas tak bisa bela PSIS Semarang lawan Persik Kediri karena akumulasi kartu.

Nama lainnya yang bisa saja absen yakni Vitinho, karena masih pemulihan cedera.

Selain itu, Alfeandra Dewangga juga masih akan absen karena dipanggil Timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2023.

Kondisi tersebut harus membuat pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius harus memutar otak untuk menentukan susunan pemain saat melawan Persik Kediri.

Beralih ke pertandingan lainnya, Persija Jakarta akan bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-10 Liga 1.

Adapun jadwal pertandingan antara Dewa United vs Persija Jakarta akan digelar pada Jumat (25/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Misi kebangkitan Persija setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan kini rawan terjegal.

Pasalnya, Dewa United juga diprediksi akan tampil habis-habisan setelah menuai rentetan hasil minor di lima laga terakhir.