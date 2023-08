Jadwal Liga 1 Live TV Indosiar, Dewa vs Persija, RANS vs Persib, Bali United vs Barito Putera dll

Instagram Indosiar Sport

Banner jadwal siaran langsung (live) tv Indosiar Liga 1 pekan 10 yang akan dimulai hari Jumat (25/8/2023) ini dengan sejumlah laga menarik menanti, seperti Dewa United vs Persija, PSS vs Persebaya, RANS vs Persib hingga Bali United vs Barito Putera.