Jadwal Liga Inggris Live TV SCTV: Chelsea vs Luton, Man United vs Forest, Newcastle vs Liverpool dll

TWITTER.COM/LFC

Winger Liverpool, Mohamed Salah, merayakan golnya dengan Andy Robertson dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris melawan Newcastle United di St James' Park, 4 Mei 2019. Berikut jadwal Liga Inggris siaran langsung di SCTV dan live streaming video pekan ini, yang dipanaskan laga Chelsea vs Luton, Arsenal vs Fulham, Man United vs Nottingham Forest, Sheffield vs Man City hingga big match Newcastle vs Liverpool dll.