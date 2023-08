Komentari Foto Shandy Aulia Berbikini, Baim Wong Disentil Soal Nasib Paula Verhoeven. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komentar youtuber Baim Wong di postingan foto Shandy Aulia langsung jadi sorotan.

Bahkan, netizen ramai-ramai menyentil soal nasib Paula Verhoeven.

Awalnya, Shandy Aula memposting fotonya sedang liburan.

Momen itu terekam dalam sejumlah foto di akun @sandyaulia, 23 Agustus 2023.

Dalam foto itu, Sandy Aulia tampil seksi dengan memakai bikini.

Dia berada di pinggir kolam renang.

Diketahui, Shandy Aulia sedang menikmati momen liburan bersama sang putri tercinta di Amerika Serikat.

Pada foto-foto itu, Shandy pun memperagakan sejumlah pose.

"Sun is shining & the weather is sweet (Matahari bersinar & cuacanya manis)," tulis Shandy Aulia.

Baim Wong rupanya ikut berkomentar pada foto itu.

Dia sebenarnya menanyakan kamera yang digunakan Shandy Aulia untuk swafoto.

"Spill kameranya kk," komentar Baim Wong.

Namun Baim Wong pun langsung diserbu netizen dengan beragam komentar.

Sebagian menyentiul soal nasib Paula Verhoeven.