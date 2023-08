All New Honda CR-V Hybrid, Mengaspal di Kota Banjarmasin, Tawarkan Berbagai Promo

PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar exhibition dengan meluncurkan model terbarunya yaitu All New Honda CR-V di atrium Duta Mall

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar exhibition dengan meluncurkan model terbarunya yaitu All New Honda CR-V, Jumat (24/8/2023) malam.

Peluncuran produk terbaru tersebut di atrium hall Duta Mall, Banjarmasin dengan mengusung tema "Ahead in Perfection". Exhibition tersebut nantinya akan berlangsung selama tiga hari kedepan, yakni dari tanggal 24 - 27 Agustus 2023.

"Produk All New Honda CR-V ini sebelumnya sudah launching terlebih dulu di GIIAS Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2023, dan pada malam ini juga sudah launching di Banjarmasin," ucap General Manager Honda Kalimantan Selatan, Chandra Lauw.

Melihat dari tingginya antusias masyarakat Kalsel dengan tipe produk CR-V, Chandra juga menargetkan varian All New Honda CR-V terjual di kisaran 3.000 unit selama tahun 2023.

"All New Honda CR-V di Kalsel memang masih indent selama satu sampai dua bulan. Adapun untuk harga di Kalsel mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan di Jakarta, yakni potong pembelian sebesar Rp 11 juta," imbuhnya.

Adapun harga All New Honda CR-V di Kalsel dibanderol mulai dari kisaran Rp 730 juta hingga Rp 790 juta.

Untuk pembelian All New Honda CR-V dan varian mobil Honda lainnya bisa dapat mendatangi langsung ke gerai pihaknya di PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, yang lokasinya di Jalan A Yani Km 7, Kabupaten Banjar.

Pada kesempatan yang berlangsung pihaknya juga memberikan penawaran menarik bagi pelanggan yang membeli nantinya akan mendapatkan hadiah berupa Iphone 14, Iphone 14 Pro, Samsung Z Flip 4, Galaxy Tab A8, Smart TV, serta Lucky dip hingga ratusan juta rupiah.

"Hadiahnya ini nanti berlangsung sampai akhir Oktober 2023, dengan kuota yang terbatas," ujarnya.

Lebih lanjut, Honda CR-V merupakan salah satu model SUV premium Honda yang menawarkan varian mesin Hybrid yang bertenaga sekaligus efisien, teknologi konektivitas yang canggih serta fitur keselamatan terlengkap.

Honda CR-V kini hadir dalam dua varian yaitu All New Honda CR-V RS e:HEV (ar es ej i vi) dengan tenaga 2,000 cc yang mengusung mesin hybrid, sekaligus karakter sporty khas lini RS Honda, dan All New Honda CR-V varian 1,500cc Turbo, dengan konfigurasi 7-seater yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kapasitas penumpang lebih besar.

Selain itu, All New Honda CR-V untuk pertama kalinya di Indonesia mengusung fitur Honda CONNECT, sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

Adapun beberapa pilihan warna dari All New Honda CR-V ini yaitu Platinum White Pearl, Canyon

River Blue Metallic, Ignite Red Metallic, Meteroid Gray Metallic, dan Crystal Black Pearl.

