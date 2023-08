Gelagat Istri Arya Saloka Saat Buat Konten Tiktok Disorot, Putri Anne : Toxic

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelagat Putri Anne, istri aktor Arya Saloka kembali mencuri perhatian.

Kali ini gegara reaksinya saat bermain game tebak jawaban di TikTok.

Memang rumah tangganya dengan Arya Saloka diterpa isu miring perceraian.

Diduga karena adanya orang ketiga di pernikahan mereka.

Diduga pula, orang ketiga tersebut adalah aktris Amanda Manopo yang merupakan lawan main Arya di Sinetron Ikatan Cinta RCTI.

Meski kabar itu beredar luas, namun hingga sekarang masih belum ada klarifikasi dari pihak-pihak tersebut.

Netizen bahkan menduga Anne dan Arya sudah bercerai sebab lama sekali tak terlihat bersama.

Belum lagi, Putri Anne membuka hijabnya dikala isu miring ini ramai disorot.

Terbaru, Anne kembali mencuri perhatian melalui unggahannya di TikTok @anneofficial18.

Perempuan berusia 33 tahun tersebut membagikan video TikTok stories melalui akun pribadinya.

Ia juga mengunggah video tersebut melalui storiesnya di akun instagram pribadi, @anneofficial1990.

Kali ini game yang dimainkan bernama ‘Why I’m Problematic?’.

Ada beberapa jawaban yang ada dalam game tersebut namun yang diperoleh Anne ialah ‘picks fights with people for no reason’.

Yang artinya ‘berkelahi dengan orang lain tanpa alasan’.