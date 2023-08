Ismet Ahmad Wafat, Rosehan Kenang Keinginan Mantan Sekda Kalsel Ini  Bangun Transportasi Kereta Api

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Meninggalnya Prof Ismet Ahmad menyisakan duka bagi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rosehan NB.

Rosehan menilai mendiang Ismet merupakan sosok panutan bagi semua orang. Baik di dunia politik, pemerintah, dan akademisi.

“Karena beliau selalu ramah terhadap semua orang,” ucap mantan Wagub Kalsel ini.

Rosehan lantas teringat satu moment berkesan dengan Ismet. Kala itu, Rosehan belum terjun ke dunia politik, melainkan masih bekerja sebagai kontraktor.

Rosehan mengaku sempat diajak almarhum Ismet mengikuti kegiatan di Makassar, yang mempertemukan para kontraktor dan pemerintah.

Pada acara itu, Rosehan mengingat gagasan Ismet untuk membangun kereta api di Kalsel. Meski kemampuan keuangan daerah belum mumpuni.

“Nah kalau sekarang kita berbicara soal kereta api, beliau sudah jauh-jauh hari memikirkan itu,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan.

Dia mendoakan almarhum Ismet diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Mah Esa.

“Banyak ilmu yang diberikan beliau kepada kami. Semoga kami bisa mengamalkan. Kami selalu ingat pesan beliau agar bagaimana caranya Kalsel ini terus maju,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ismet Ahmad meninggal dunia sekitar pukul 3.06 Wita di RSUD Idaman Banjarbaru, setelah mendapat perawatan intensif.

Ismet menghembuskan napas terakhir pada usia 78 tahun. Semasa hidup, karir almarhum terbilang moncer. Pernah bergelut di dunia politik, pemerintahan, hingga akademisi.

Almarhum memulai pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian melanjutkan S2 di University of The Philippines Los Banos, Filipina. Lalu, S3 di University of Florida, Amerika Serikat.

Jenazah Ismet dikebumikan di Taman Makam Bahagia, Landasan Ulin Banjarbaru. Setelah disholatkan di Masjid Alkaromah Martapura. Rumah duka berada di Jalan Unlam I Nomor 2, Banjarbaru.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)