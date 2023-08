Hadirkan Nuansa Saturday Night, Swiss Belhotel Borneo Banjarmasin Usung Konsep All You Can Eat

Suasana Saturday Night dengan dengan tema "All You Can Eat" di Swiss Belhotel Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Siapa sih yang tidak senang dengan konsep All You Can Eat?. Nah, kali ini di Swiss Belhotel Banjarmasin menghadirkan nuansa saturday night dengan dengan tema "All You Can Eat".

All You Can Eat ini menyajikan makanan dimana pengunjung dapat memilih menu yang disediakan dan mengkonsumsinya sepuasnya tanpa batasan waktu.

Swiss Belhotel, dengan konsep All You Can Eat nantinya akan menyajikan beragam sajian menu yang berbeda di setiap minggunya, sehingga pengunjung yang ingin menikmatinya dapat merasakan taste yang berbeda.

"Konsep All You Can Eat ini ada setiap hari Sabtu, mulai pukul 18.00 sampai 22.00 Wita," ucap Manajer Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Dodi Aguswandi, Jumat (25/8/2023).

Suasana Saturday Night dengan dengan tema "All You Can Eat" di Swiss Belhotel Banjarmasin. (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan menghadirkan konsep tersebut pihaknya ingin memberikan nuansa tempat barbeque nyaman bagi pengunjung yang ingin bersantai dengan teman, saudara, ataupun ngobrol santai bersama collega.

Walaupun konsepnya All You Can Eat, tetapi menu yang dihadirkan pun juga beragam, dari makanan berat seperti bakaran ayam dan ikan, nasi goreng, sampai makanan ringan, martabak dan bakwan, ronde, dan dessert yang beragam.

Untuk harga yang ditawarkan All You Can Eat Swiss Belhotel Banjarmasin, start from Rp 125 ribu, dengan kisaran kapasitas maksimal 200 orang pengunjung.

"Bagi pengunjung yang ingin langsung datang pada hari Sabtu malam juga bisa, tetapi alangkah nyaman jika mereservasi terlebih dahulu agar kapasitasnya tercukupi, dapat langsung menghubungi hotline Swiss Belhotel Banjarmasin," ujarnya.

Tak sampai disitu, nuansa dari barbeque Swiss Belhotel ini tempat santainya di samping kolam renang, dan dihadirkan juga live musiknya. (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)