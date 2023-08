Kehilangan Keseimbangan di Landasan Ulin, Sopir Biro Hitam Menabrak Beberapa Mobil dan Kendaraan

BANJARMASINPOST. CO. ID, BANJARBARU -Momen menegangkan terjadi dalam insiden kecelakaan di Jalan A. Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Sabtu (26/8/2023) sekitar jam 11.45 Wita.

Ada pengendara mobil brio hitam yang menabrak dan menghantam beberapa pengendara baik roda dua dan roda empat dengan kecepatan di atas rata rata. Hingga akhirnya si pengemudi berhenti dan diamankan.

Malah tragisnya, pengedara roda dua yang diseruduk terhempas sampai masuk ke dalam kolong mobil brio hitam tadi.

Pengemudi Honda Brio warna hitam No Pol. DA 1079 LE yang dikemudikan oleh Hasbiannor.

Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Sahroji, Sabtu (26/8/2023) menjelaskan kronologinya.

Sebelum kecelakaan lintas itu terjadi pengedara Brio Hasbianor itu dari arah Banjarmasin menuju arah Banjarbaru.

Kemudian pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menabrak bagian belakang Mobil Toyota Calya warna Hitam No. Pol. DA 1726 CE yang dikemudikan oleh Junaidi Rawudiyanto.

Selanjutnya menabrak bagian belakang Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DA 6542 JF yang dikemudikan oleh IIS Mulyani.

"Mobil brio itu menabrak bagian belakang Mobil Toyota Kijang Super No. Pol DA 1389 LI yang datang searah, " jelas Kasi Humas Polres Banjarbaru tersebut.

Untuk yang berada di kolong mobil Brio juga diduga selamat. Pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DA 6542 JF an. IIS Mulyani mengalami luka lecet tangan kanan, memar kaki kanan, memar perut kiri.

"Untuk pengemudi Mobil Honda Brio warna Hitam No. Pol. DA 1079 LE, Habianor tidak mengalami luka. Untuk pengemudi Mobil Toyota Calya warna Hitam No. Pol. DA 1726 CE Juandi Rauwiyanto tidak mengalami luka, dan pengemudi Mobil Toyota Kijang Super No. Pol DA 1389 LI Abdul Latif tidak mengalami luka, " urainya.

Diduga, sambungnya, si pengemudi Honda Brio kaget lalu kehilangan keseimbangan menekan gas laju hingga oleng dan menabrak sana-sini. "Orangnya sudah berumur juga, " tandasnya. (Banjarmasin Post/ Nurholis Huda).