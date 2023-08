Natasha Wilona Nekat Taklukan Tebing Gunung Whistler di Kanada, Ketinggian 2.182 Mdpl

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Natasha Wilona tak menyia-nyiakan waktunya saat berlibur di Kanada.

Putri Theresia itu menjajal olahraga ekstrem menaklukan gunung Whistler Mountain.

Tak cuma sekedar trek menanjak, Wilona bahkan berani melahap tebing di gunung tersebut.

Mengenakan tali pengaman dan helm, Wilona nampak memanjat tebing curam di salah satu sisi gunung tersebut.

Aksi menegangkan itu terekam dalam unggahan Wilona di akun Instagram @natashawilona12 dilansir Sabtu (26/8/2023).

Natasha Wilona menghabiskan waktu 4 jam untuk panjat tebing di Whistler Mountain dengan ketinggian 2.182 meter itu.

"My first rock climbing at whistler mountain 2.182 m (Panjat tebing pertamaku di Whistler Mountain 2.182 m)" tulis Natasha Wilona dalam caption unggahannya.

Ia pun harus menahan dingin selama memanjat tebing dengan suhu 10 sampai 15 derajat celcius.

Kendati demikian, Natasha Wilona merasa puas setelah sampai di puncak Whistler Mountain.

Keindahan alam serta Kota Whistler berhasil Natasha Wilona saksikan dengan mata telanjang.

"Setelah 4 jam panjat tebing di suhu 10-15 derajat celcius untuk ke puncak gunung whistler terbayarkan ngeliat keindahan seluruh kota Whistler dari atas." tulis Natasha Wilona dalam caption unggahan.

Natasha Wilona tampak mengenakan jaket pink yang kemudian ditambah dengan jaket biru untuk memanjat tebing.

Ia turut mengenakan perlengkapan panjat tebing seperti helm, celana, dan sepatu khusus panjat tebing.